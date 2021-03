Coronavirus: L’Allemagne impose des contrôles aléatoires pour la France

Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a annoncé vendredi un renforcement des contrôles sanitaires décidés par l’Allemagne pour les personnes arrivant de France qui pourront aller jusqu’à la quarantaine en raison de la situation épidémiologique que traverse actuellement le pays.

Alors que la pandémie du coronavirus augmente en France, l’Allemagne a décidé de classer le pays « en zone à haut risque », selon une annonce de la chancelière Angela Merkel, alors que jusqu’ici seul un département français était classé à haut risque.

« L’explosion de la pandémie en Allemagne va plus vite que ce qu’ils ne pensaient et donc ils vont renforcer les tests sanitaires à l’entrée du territoire allemand en raison de l’extension de la pandémie en ce moment en France », a déclaré le ministre français des Affaires Etrangères.

Ainsi, les Français ou autres résidents de l’Hexagone souhaitant entrer sur le territoire allemand devront avoir des tests PCR négatifs avant leur entrée et seront soumis à des contrôles de manière aléatoire. Et les mesures pourront aller jusqu’à l’imposition d’une quarantaine obligatoire de 10 jours.

Le classement en zone à haut risque « veut dire des contrôles aléatoires sanitaires plus renforcés que ce qui existait jusqu’à présent, avec tests obligatoires et quarantaine conseillée », a expliqué Jean-Yves Le Drian.

L’Allemagne avait déjà classé plusieurs pays de l’Union européenne dans cette zone à haut risque en remettant en place des contrôles et cette décision avait été critiquée par certains Etats soucieux de problèmes de mobilité au sein de l’espace européen.

Concernant les travailleurs frontaliers, le régime adopté pourrait être différent, plus souple. Le chef de la diplomatie française a indiqué que des discussions sont en cours avec les régions concernées pour « essayer d’adapter le mieux possible (ces mesures) et faire en sorte que ces salariés soient le moins pénalisés possible ». « Mais il y aura obligation de tests sanitaires ».