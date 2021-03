Covid-19: Lycée Descartes de Rabat fermé jusqu’à nouvel ordre

Le lycée Descartes de Rabat devra à nouveau fermer ses portes et recourir à l’enseignement à distance, et ce jusqu’à nouvel ordre, après « une augmentation importante des cas positifs au coronavirus au sein de l’établissement ».

Dans une note adressé aux parents d’élèves, tard dans la soirée de jeudi 25 mars la direction du lycée de la mission française, explique que la décision de fermeture et de retour « à un enseignement à distance à compter du samedi 27 mars, jusqu’à nouvel ordre et selon l’emploi du temps normal de la classe », a été prise en collaboration avec les autorités marocaines.

« Dans les dernières 24 heures nous avons été informés de 10 cas d’élèves positifs à la Covid-19 testés à l’initiative de leurs familles. Ils sont placés en éviction. Ces 10 cas sont répartis dans 6 classes de l’établissement, 5 au lycée et 1 au collège », a signifié la direction au parents, mettant en garde que « le nombre de cas augmente d’heure en heure. Nous avons comme le protocole sanitaire l’exige listé à cette heure 400 cas contact, parmi les élèves et les adultes ».

La direction avance en outre, que les élèves aurait pris part à des rassemblements (fêtes) qui seraient à l’origine de cette flambée de cas. « Deux fêtes et des anniversaires auraient été récemment organisés et certains de nos élèves y auraient participé y compris des élèves en 100% distanciel depuis la rentrée. De tels agissements irresponsables mettent à mal les efforts des autorités sanitaires marocaines et ceux des personnels de l’établissement ».

Un agent d’autorité, convié à la réunion tenue par l’établissement, a assuré que des mesures judiciaires seront prises à l’encontre des parents d’élèves ayant organisé ou autorisé ces fêtes, tout en exhortant l’association des parents d’élèves pour qu’elle sensibilise les parents contre ce genre de comportement irresponsable qui peut nuire gravement à la santé des enfants.

Nous appelons donc à nouveau les parents d’élèves à veiller à un strict respect par leurs enfants des consignes de distanciation et des mesures barrières pendant les activités privées, le soir et le week-end. A 13h aujourd’hui, en collaboration avec les autorités sanitaires des tests PCR seront pratiqués dans l’établissement.

De son côté, la direction a également invité les parents d’élèves « à veiller à un strict respect par leurs enfants des consignes de distanciation et des mesures barrières pendant les activités privées ».

Pour rappel, l’établissement avait déjà été contraint à la fermeture, en novembre dernier, suite à une décision de l’Académie régionale de l’Education et la Formation (AREF) de Rabat-Salé-Kénitra, de suspendre les cours en présentiel, jusqu’à la mise en place des mesures préventives décidées par les autorités sanitaires compétentes, en vue de faire face à la pandémie du coronavirus.

Le Lycée avait été pointé pour non respect des mesures préventives mises en place par les autorités sanitaires pour endiguer la propagation du coronavirus.