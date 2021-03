Le temps qu’il fera ce vendredi 26 mars 2021

Ci-après les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 26 mars 2021, telles qu’établies par la Direction générale de la Météorologie (DGM)

vendredi 26 mars 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Remontée de quelques nuages d’origine tropical sur les provinces du Sud avec faibles averses et orage par endroits.

– Temps stable ailleurs avec circulation de nuages élevés.

– Nuages bas avec brume ou brouillard la nuit et la matinée sur la Méditerranée et les côtes atlantiques Nord.

– Chasse-sables fréquentes sur les provinces du Sud, le Sud-est et le Sud de l’Oriental.

– Vent assez fort à fort de secteur sud sur les provinces du Sud et les régions Centre, modéré à assez fort sur l’Oriental et le Sud-Est et faible à modéré de secteur nord à variable ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de 02/07°C sur l’Atlas et le Rif, 07/12°C sur l’Oriental, le Saiss, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, les versants Sud-Est, les côtes et les plaines Nord, 12/17°C sur les plaines Centre et le Souss et de 17/22°C sur le Sud.

– Températures maximales de l’ordre de 15/20°C sur l’Atlas, 20/26°C sur l’Oriental, le Rif, la Méditerranée, le Saiss, le Tangérois, les versants Sud-Est et les plateaux des phosphates et d’Oulmès, 27/32°C sur les plaines et les côtes Nord, le Souss, les plaines et les côtes Centre ainsi que sur les Nord des provinces du Sud et de 32/34°C sur l’extrême Sud.

– Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée dur le Détroit et peu agitée à agitée sur les côtes de l’atlantiques.