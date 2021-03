Ramadan 2021 : Al Aoula dévoile sa grille des programmes

A l’approche du ramadan qui aura lieu entre le 12 et le 13 mars prochain, la première chaîne du Maroc, Al Aoula a concocté sur mesure un programme pour ses téléspectateurs.

Al Aoula met les petits plats dans les grands et propose un programme varié entre sitcoms, documentaires, fictions, il y en aura pour tous les goûts.

Ainsi, pour le volet humour, Al Aoula propose Ahlam City pour passer le temps avant lftour. La sitcom raconte l’histoire de Zineb qui parvient enfin à acquérir la maison de ses rêves. Une villa luxueuse qui surplombe la mer et qu’elle habite en compagnie de son mari, sa fille ainsi que sa sœur et ses parents. Très vite, ce rêve de vie paisible tournera court suite à un conflit avec leur voisin, Zaitouni, propriétaire d’un terrain qu’il entend bien exploiter. En dépit de tous ces désaccords et contre toute attente naîtra une histoire d’amour entre le fils de ce dernier et la fille de la famille Hammadi.

Les téléspectateurs auront rendez-vous avec Kehwa ness ness, un café pas comme les autres, à apprécier tous les soirs pendant Ramadan.

Kehwa Ness Ness est une comédie sociale qui se déroule dans un café, microcosme de notre société. De nombreuses personnes s’y côtoient avec leurs histoires, leurs peurs et leurs espoirs.

Pour passer le ftour tout en humour, Dar Lahna investira les écrans de la première chaîne. Une réalisation signée Driss Aroukh avec à l’affiche Mohammed Ljem, Nezha Regragui, Abdessamad Mitfah Lkhair, Adil Abatourab, Jalila Tlemci, Rachid Rafik.

Pour ce qui est de la fiction, Al Aoula mise sur Bnat Lassas, l’histoire de deux soeurs, avec deux destins différents qui se retrouvent à la rue à cause de leur père dépendant au jeu et à l’alcool.

Al Aoula propose également Al Madi La Yamout 2 réalisé par Hicham Jebbari avec au casting Rachid El Ouali, Fatima Khair, Amine Ennaji,Fatima Zahra Bennaser, Ahlam Zaimi, Said Ait Baja, Nasser Akbab, Nisrine Erradi, Jihane Kidari.

Décrite comme « la série événement à ne pas rater, Salef Aadra promet du drame, avec l’histoire d’une jeune femme, belle et intelligente, dont la vie n’est pas pour autant facile. Contrainte d’arrêter ses études pour des raisons économiques, Adraa se lance dans la chanson et la poésie et n’hésite pas à utiliser cet art pour dénoncer toutes les formes d’injustice, surtout celles dont sont victimes les femmes soulaliyates.

Al Aoula propose également Sla w slam réalisé par Zakia Tahiri avec à l’affiche. Fadoua Taleb, Youssef Joundy, Mounia Lamkimel, Saad Mouafaq, Zineb Ennajm et bien d’autres. Les téléfilms ne sont pas en reste avec notamment Moulat Al Ward, Al Qafez.

Pour animer vos soirées, Jamaatna zina vous donne rendez-vous chaque semaine avec de nombreux artistes et s’engage à donner un coup de projecteur sur le riche panorama musical marocain.

Les fans de documentaires pourront se réjouir de découvrir Amalay, un voyage au cœur des régions, de leurs traditions et de leur patrimoine. Un guide vous accompagnera, passionné de voyage et déterminé à vous faire découvrir ou redécouvrir ce qui fait l’essence et la beauté du Maroc.

Au programme également, Alf Mrahba qui met en avant l’hospitalité marocaine et Al Mouggar qui met la lumière sur l’un des pans essentiels du patrimoine culturel immatériel du Maroc : les moussems.

Le mois sacré est également l’occasion d’approfondir ses connaissances sur l’Islam grâce à Fi Dilal Al Islam. Différentes thématiques y sont abordées en présence de oulémas, experts et grands intellectuels. Vous pourrez tirer les enseignements nécessaires quant à l’importance des valeurs de l’Islam et leurs vertus. Pardon, tolérance, partage, générosité…pour mieux vous en imprégner.

S’y ajoute Hadith Assaim qui vous propose des capsules thématiques quotidiennes à caractère religieux et culturel. L’émission vise à sensibiliser le grand public aux bienfaits du jeûne et à lui rappeler les règles de bonne conduite inspirées des principes de l’Islam. Conseils et recommandations vous serons prodigués sur la base des orientations du Conseil supérieur des Oulémas et en tenant de vos centres d’intérêt et de vos préoccupation. Addourous Al Hassania et Al Massira Al Qoraania sont également au programme.