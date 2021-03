Le cannabis médical attire les éminences politiques en Israël

L’ancienne ministre et femme politique Tzipi Livni qui a occupé divers postes dans divers gouvernements israéliens notamment ceux régaliens, des Affaires étrangères et de la Justice et qui a quitté la politique en 2019, va rejoindre une entreprise spécialisée dans la culture et la distribution de marijuana.

En effet, Tzipi Livni a rejoint Cantek en tant que conseillère stratégique externe. L’entreprise, spécialisée dans la culture et la distribution de cannabis, termine son processus d’obtention de licences nécessaires pour la culture, la commercialisation et la distribution de marijuana à des fins médicales, a rapporté la Douzième chaîne israélienne.

« La vision de la société s’élargit et ses liens avec Tzipi Livni la conduiront à entreprendre une stratégie consistant à faire de Cantek une société internationale », a déclaré le PDG Netsah Israel. Israël est connu pour être un pionnier dans la recherche sur le cannabis. Le professeur Raphael Mechoulam de l’Université hébraïque a lancé la voie en 1964 lorsqu’il a découvert le tétrahydrocannabinol, ou THC, le principal constituant psycho-actif du cannabis. Mais Livni n’est pas la première – et probablement pas la dernière – ancien haut responsable israélien à profiter de l’essor de ce secteur, nous dit Times of Israël.

Bien avant elle, d’autres se sont lancés dans cette activité dont Israël est un leader international. C’est le cas notamment de l’ancien Premier ministre Ehud Olmert, qui après avoir gouté à la paille de la prison, 16 mois durant pour corruption, a rejoint la société de cannabis médical Univo Pharmaceuticals Ltd. en tant qu’investisseur et conseiller. Un autre ancien Premier ministre, Ehud Barak a, quant à lui, été propulsé président d’InterCure, l’une des plus grandes entreprises de cannabis médical d’Israël. Il en dirige sa stratégie de croissance mondiale avec succès.

Et ce n’est pas tout. Yohanan Danino, ancien chef de la police israélienne, a lui été nommé à la tête de Together Pharma, une société publique cotée à la Bourse de Tel Aviv (TASE). La société possède une filiale Globus Pharma Ltd., qui détient la franchise (à la fois directement et par le biais de filiales), pour cultiver, produire et distribuer des produits de cannabis thérapeutique. A voir ces reconversions dans culture et gestion de la chose du cannabis, faut croire, que cette activité est particulièrement florissante en Israël tant elle attire les éminences politiques et autres hauts responsables gouvernementaux.