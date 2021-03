Un porte-conteneur bloque le canal de Suez, peur sur le commerce mondial

Les ingénieurs de marine et de sauvetage ont encore échoué jeudi, dans leur dernière tentative de renflouer le navire porte-conteneurs exploité par la société de transport taïwanaise Evergreen Marine coincé depuis mercredi en travers du canal de Suez après avoir franchi son entrée sud. Appelé Ever Given, il est actuellement calé en diagonale sur la voie navigable du canal.

Le propriétaire japonais du cargo géant qui bloque le canal de Suez en Égypte depuis mardi a présenté ses excuses pour la perturbation du commerce mondial. Shoei Kisen Kaisha a déclaré qu’il essayait de résoudre la situation le plus rapidement possible, mais qu’il était extrêmement difficile de déloger l’Ever Given. « Nous nous excusons sincèrement d’avoir causé beaucoup d’inquiétude aux navires dans le canal de Suez et à ceux qui envisagent de passer par le canal », a-t-il ajouté.

Mais même si l’Ever Given était rapidement renfloué, son propriétaire et ses assureurs faisaient face à des réclamations totalisant des millions de dollars pour les retards et les coûts supplémentaires encourus par d’autres entreprises. Le porte-conteneurs de 400 mètres de long (un des plus grand au monde) et battant pavillon panaméen, navire de plus de 219.000 tonnes, se rendait à Rotterdam, en provenance d’Asie. « Le porte-conteneurs s’est échoué́ accidentellement, probablement après avoir été frappé par une rafale de vent », a déclaré́ l’affréteur taiwanais.

Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), le gestionnaire du navire, a déclaré́ que tous les membres de l’équipage étaient sains et saufs et qu’aucune blessure ou risque de pollution n’ont été signalés mais que pour le dégager cela risquait de prendre des semaines. Le blocage crée de longs retards dans la voie navigable, avec plus de 150 navires qui attendent actuellement dans la zone pour passer. Environ 12% du commerce mondial passe par le canal, qui relie la mer Méditerranée à la mer Rouge et constitue la liaison maritime la plus courte entre l’Asie et l’Europe.

Passer via le Canal de Suez est un itinéraire alternatif, autour du cap de Bonne-Espérance à la pointe sud de l’Afrique, peut prendre deux semaines de plus. Les prix mondiaux du pétrole brut ont augmenté de 6% mercredi après la suspension du trafic sur le canal, bien qu’ils aient chuté de plus de 4% jeudi. Selon l’agence Bloomberg, « les 50 navires de toutes sortes qui l’empruntent quotidiennement, cargos, vraquiers, pétroliers et porte-conteneurs, représentent une valeur cumulée de près de 10 milliards de dollars. Un arrêt de plusieurs jours, voire d’une semaine, provoquerait des effets en cascade sur l’ensemble de la chaîne logistique, déjà très tendue en ce moment, notamment dans l’industrie ».