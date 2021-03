Coronavirus : Moins de 50 nouveaux cas dans 11 régions du Maroc

11 régions du Maroc ont enregistré moins de 50 nouvelles infections, ce jeudi 25 mars, tandis que celle de Casablanca-Settat continue d’enregistrer le nombre le plus élevé de nouveaux cas.

La plateforme de veille et de suivi de Hespress, covid.hespress.com/fr, détaille ainsi que le Maroc compte désormais 493.353 cas confirmés, 8.788 décès (soit un taux de mortalité de 1,78%), 481.074 guérisons, un total de 5.411.334 tests (soit une augmentation de 11.564), et 3.491 cas en cours de traitement dont 412 dans un état grave (24 sous intubation). De plus, 4.289.281 personnes ont reçu une première dose du vaccin depuis le lancement de la campagne alors que 3.071.117 en sont à la deuxième dose, a indiqué le ministère de la santé.

La région la plus touchée est celle de Casablanca-Settat qui compte 353 nouveaux cas dont 271 à Casablanca, 26 à Nouaceur, 19 à Mohammadia, 16 à El Jadida, 14 à Berrechid, 5 à Médiouna, 1 à Settat et 1 à Benslimane.

2e région la plus touchée est celle de Rabat-Salé-Kénitra qui enregistre 50 nouvelles contaminations dont 26 à Salé, 8 à Skhirate-Témara, 7 à Rabat, 6 à Kénitra, 2 à Khemissat et 1 à Sidi Slimane.

Rabat-Salé-Kénitra est suivie par celle de Tanger-Tétouan-Al Hoceima qui recense 26 nouveaux cas à Tanger (16), Larache (7), Chefchaouen (2) et Al Hoceima (1).

4e région la plus impactée par de nouveaux cas est celle de l’Oriental avec 22 répartis comme suit : 14 à Oujda, 4 à Nador, 2 à Guercif, 1 à Berkane et 1 à Taourirt.

De son côté, Marrakech-Safi constate 21 nouvelles contaminations dont 13 à Marrakech, 4 à Al Haouz, 2 à El Kelaâ de Sraghna, 1 à Essaouira et 1 à Safi tandis que celle de Souss-Massa en compte 17 dont 6 à Tiznit, 5 à Agadir, 3 à Inezgane, 2 à Chtouka-Ait Baha et 1 à Taroudant.

6 nouvelles contaminations ont été observées à Dakhla-Oued Eddahab tous concentrés à Oued Ed-Dahab, soit un de plus que la région de Fès-Meknès (2 à Fès, 2 à Taza et 1 à Sefrou).

Laâyoune-Sakia El Hamra dresse un bilan de 4 nouveaux cas dont 3 à Laâyoune et 1 à Es-Semara tandis que celle de Beni Mellal-Khénifra enregistre 3 nouveaux cas (2 à Fquih Ben Salah et 1 à Khouribga).

Les dernières régions qui recensent 2 nouvelles infections sont celles de Daraâ-Tafilalet (1 à Errachidia et 1 à Tinghir) et Guelmim-Oued Noun (1 à Sidi Ifni et 1 à Assa-Zag).