Lancement de timbres postaux pour les 60 ans des relations diplomatiques entre le Maroc et la République Dominicaine

Dans le cadre de la célébration du 60ème anniversaire des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et la République dominicaine et sous l’impulsion de l’Ambassade du Royaume du Maroc à Saint Domingue, Barid Al-Maghrib et l’Institut postal dominicain (INPOSDOM) ont émis conjointement des timbres postaux représentant deux monuments historiques emblématiques des deux pays, à savoir la « Kasbah des Oudayas » de Rabat et la façade de l’ »Alcázar de Cólon » sis à Saint Domingue.

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a indiqué jeudi dans un communiqué que cette émission philatélique conjointe, qui illustre l’excellence des relations de coopération et d’amitié unissant les deux pays, a été lancée lors d’une cérémonie virtuelle, ce jeudi, à laquelle ont pris part les Directeurs généraux de Barid Al-Maghrib, M. Amin Benjelloun Touimi et de l’Institut postal dominicain, Adán Peguero ainsi que l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi en République dominicaine, Zakaria El Goumiri.

A cette occasion, Zakaria El Goumiri et Adán Peguero ont procédé à la signature et à l’échange des planches de timbres émises par les deux institutions postales et qui sont constituées de 500 exemplaires chacune, précise le communiqué.

Pour Zakaria El Goumiri, « cette émission philatélique conjointe met à l’honneur l’alliance, la collaboration et la détermination des deux pays à construire un partenariat étroit et pérenne », rapporte la même source. Il a aussi considéré que cette initiative est un « témoignage indélébile de la nature et de la valeur qu’accorde le Royaume du Maroc à ses relations avec la République dominicaine », et espère, à travers elle, « favoriser un rapprochement significatif entre les deux peuples par le biais d’une invitation symbolique au voyage et à la découverte du patrimoine historique et culturel des deux pays », a conclu le ministère.