La Bourse de Casablanca clôture dans le vert

La Bourse de Casablanca a terminé la séance de jeudi, en bonne mine, profitant de la bonne tenue des secteurs « Industrie pharmaceutique » et « Bâtiments et matériaux de construction ».

Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a pris 0,51% à 11.492,70 points, et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a avancé de 0,66% à 937,86 points. Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est apprécié, pour sa part, de 0,52% à 9.347,80 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a progressé de 0,09% à 10.481,75 points et le FTSE Morocco All-Liquid s’est adjugé 0,61% à 9.828,48 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance « Casablanca ESG 10 » s’est bonifié de 0,55% à 875,17 points.

Sur le plan sectoriel, l’indice « Industrie pharmaceutique » s’est hissé de 1,78%, dopé par la hausse de Sothema (1,97%). Portée par la valeur « Ciments du Maroc » (+3,52%), le secteur « Bâtiments et matériaux de construction” (+1,3%) figure aussi au rang des gagnants à côté du secteur « Banques” (+0,85%).

A la baisse, l’indice “Ingénierie et biens d’équipements industriels” (-1,61%) a été entraîné dans le sillage de Stroc Industrie (-3,99%).

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à près de 50,38 millions de dirhams (MDH), dont une partie de réalisée sur le marché central. La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à 595,04 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Ciments du Maroc (3,05% à 1765 DH), Res Dar Saada (3,1% à 25,95 DH), Bank Of Africa (2,55% à 161 DH), Sothema (1,97% à 2953 DH) et Disway (1,38% à 588 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Stroc Industrie (3,99% à 17,08 DH), Cartier Saada (3,93% à 26,90 DH), IB Maroc.com (3,81% à 30,30 DH), SM Monétique (3,55% à 163 DH) et Managem (2,65% à 1325 DH).