Maroc-Mauritanie : Vahid Halilhodzic donne le ton

📸هنا مركب محمد السادس لكرة القدم. أسود الأطلس ينهون الحصة التدريبية الثانية.

Second day of #AtlasLions training camp and second practice completed⚽#DimaMaghrib pic.twitter.com/qnWwlDqm8T

— Équipe Nationale du Maroc (@EnMaroc) March 23, 2021