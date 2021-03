Coronavirus: L’Irak reçoit ses premières doses de vaccin à travers Covax

L’Irak a pu recevoir jeudi 336.000 doses de vaccins AstraZeneca à travers le dispositif Covax mis en place par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Le pays arabe le plus touché par la pandémie du coronavirus n’a pas pu acheter de doses de vaccin à cause du budget qui n’a pas été voté.

Pays ravagé par la guerre et la menace terroriste depuis de nombreuses années, l’Irak, n’a pu vacciner jusqu’ici que 25.000 personnes grâce au don chinois de vaccins Sinopharm. Et alors que le pays devait commander un total de 2 millions de doses de ce même vaccin chinois contre ce don, l’Irak se retrouve les poings liés à cause du vote en retardé du budget de 2021.

Les autorités sanitaires du pays ont annoncé que ces vaccins reçus dans le cadre de Covax seront destinés au personnel soignant et ont invité les citoyens à s’enregistrer sur un formulaire en ligne pour recevoir un rendez-vous pour leur vaccin.

Selon l’ONU, le pays devrait recevoir 1,1 million de vaccins dans le cadre du dispositif Covax. Mais cette quantité ne sera pas envoyée d’un seul coup, cela prendra plusieurs mois. L’objectif affiche est de vacciner 20% de la population d’ici la fin 2021.

De son côté, le ministère irakien de la Santé a annoncé un achat de 16 millions de doses pour faire vacciner 8 millions des 40 millions d’habitants, mais ce projet s’est retrouvé confronté au blocage du Budget qui n’a toujours pas été voté par le Parlement.

Actuellement, le pays a dénombré 815.605 cas porteurs du covid-19 depuis les premiers cas déclarés dans le pays en février 2020. Par ailleurs le nombre de morts a atteint les 14.128 cas dans le pays et le nombre de cas quotidiens ne fait qu’augmenter de semaine en semaine atteignant plus de 6.000 cas quotidiens.