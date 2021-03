Le Centre Culturel les Étoiles de Sidi Moumen accueillera samedi 27 mars 2021 une signature du roman « #04 » de l’auteur casablancais Mohammed Attaa. La rencontre sera modérée par Rachida Roky, Professeur d’enseignement supérieur et Présidente du Réseau de Lecture au Maroc.

Dans un communiqué, les organisateurs révèlent que les aventures du roman se déroulent dans la région de Casablanca « Zirokat« (04), comme l’indique son titre, qui englobe les quartiers de Ben Msick, Sbata, Sidi Othman et Moulay Rachid.

« À travers les pages de ce roman, nous découvrons dans le regard des deux principaux protagonistes « Max l’ingénieur » et « Leila » la réalité de ce quartier entre problèmes sociaux, stéréotypes et criminalité, mais également désir de faire de créativité et d’expression » avance les organisateurs.

L’œuvre démarre par une rencontre assez atypique entre le deux jeunes gens, et nous emporte peu à peu dans la réalité de l’écrivain qui pour ce premier roman s’est inspiré de milliers d’histoires observées à travers son parcours, poursuit la même source, notant qu’au fil de la narration, Mohammed Attaa passe d’un mystère à l’autre, dans un cycle sans fin de secrets du monde artistique, médical et criminel.

Pour ceux qui ne connaissent pas Mohamed Attaa, il est un ingénieur d’état, conseiller en marketing digital, étudiant en doctorat spécialisé dans l’intelligence artificielle, acteur associatif dans l’organisation Global Shapers du World Economic Forum, et un des fondateurs de l’initiative “Qra Ktabi” qui vise à sensibiliser et encourager les jeunes à lire.

Une première partagée

Ce premier roman est né de l’envie de l’auteur de changer la vision du public vis-à-vis de la lecture explique le centre Culturel les Étoiles de Sidi Moumen dans un communiqué. « En effet, selon lui, c’est sa conviction que la chose la plus importante qui éloigne les jeunes marocains de la lecture est l’absence de sujets qui leurs parlent. C’est loin de leur réalité et de leur culture » soulève la même source. Ainsi, en racontant son quartier, Attaa invite les jeunes de son quartier, mais pas uniquement à retrouver le goût de la lecture et à se réconcilier avec la littérature.

Pour ce faire, le jeune auteur invitera lors de cette signature deux autres artistes de talent, Nabil El Minaoui et Karim Largo, à exposer leurs œuvres photographiques portant sur le quartier 04. Une démarche qui vise à briser les stéréotypes relatifs à ce quartier de la banlieue de Casablanca, sa jeunesse mais également ceux que l’on peut avoir sur la lecture et les auteurs.