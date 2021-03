Cellule terroriste d’Oujda: Habboub Cherkaoui livre les détails de l’opération de démantèlement

Le directeur du Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ), Habboub Cherkaoui, a révélé mercredi, que l’opération de démantèlement de la cellule terroriste de Oujda et l’avortement des plans de ses membres, s’est faite grâce à une étroite coopération et coordination entre la Direction générale de la surveillance du territoire du Maroc (DGST) et les services de renseignement américains.

Dans une déclaration à Hespress, Habboub Cherkaoui a indiqué que cette cellule terroriste, affiliée à Daech qui a pu être démantelée jeudi matin se composait de 4 personnes ayant prêté allégeance à l’Etat islamique et qui prévoyaient de mener des actions terroristes au Maroc.

Cette opération qui s’est faite en coordination avec les services de renseignement américains démontre « les partenariats privilégiés avec le Maroc dans le cadre de la lutte contre le terrorisme », a affirmé le directeur du BCIJ, ajoutant qu’il existe « une coopération internationale efficace qui porte ses fruits » dans ce domaine.

Les 4 accusés, âgées de 24 à 28 ans, ont été recrutés par l’un des dirigeants de l’EI qui « était en charge de leur encadrement, de leur recrutement et la coordination des opérations avec eux ». Ils avaient prévus initialement de mener des attaques terroristes dans la région du Sahel avant que leurs plans ne soient modifiés pour cibler le Maroc.

« Ces quatre individus prévoyaient de rejoindre les camps armés dans la région du Sahel », a déclaré Habboub Cherkaoui, ajoutant que les dirigeants de l’Etat islamique « ont changé d’avis et les ont chargés de mettre en œuvre l’agenda de Daech ici au sein du Royaume du Maroc ».

« Actuellement, la zone du Sahel est devenue un endroit propice et privilégié de toutes les organisations terroristes, dont Al Qaida au Maghreb (AQMI) et l’Etat islamique dans le grand Sahara dirigé actuellement par Adnane Abou Al Walid Al Sahraoui, en plus du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, Jama’at al-Tawhid wal-Jihad… » et d’autres groupes extrémistes, a affirmé Habboub Cherkaoui.

Selon le responsable marocain, les organisations terroristes tentent d’infiltrer la région d’Afrique du Nord et des pays subsahariens et cherchent à faire de la région sahélo saharienne leur base pour mener des attaques non seulement dans la région mais aussi vers d’autres pays.

Haboub Cherkaoui, a déclaré en ce sens que cette question d’infiltration dans la région est non seulement dangereuse pour le Maroc mais aussi pour tous les pays, appelant au renforcement de la coopération internationale et des partenariats dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.

Pour rappel, le BCIJ, relevant de la direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a démantelé aux premières heures de ce jeudi 25 mars, une cellule terroriste à Ouda.

Les éléments du BCIJ ont effectué quatre opérations simultanées, supervisées par Habboub Cherkaoui, dans les quartiers de Sidi Lakhdar, Zitoune, Oued Nachef et Route de Jerada, et interpellé quatre personnes, dont deux frères.