Le PCNS se penche sur la participation citoyenne au Maroc

La participation citoyenne au Maroc, entre les textes juridiques et la mise en œuvre des mécanismes, a été au centre de la dernière session hebdomadaire du Policy Center for the New South (PCNS). Animée par Aimane Cherragui, expert en mécanismes de plaidoyer civil et participation citoyenne, la session est revenue sur le principe même de cette participation, avant d’en détailler les concepts.

Ainsi, l’expert a d’abord défini la participation citoyenne en tant que principe dont les concepts, les cadres et les représentations diffèrent au point de se confondre avec le principe de la démocratie participative telle qu’elle est prévue dans la constitution de 2011, en plus des mécanismes de participation à la chose publique mis à la disposition des citoyens.

Abordant le deuxième axe, Aimane Cherragui a ensuite souligné l’absence d’une stratégie marocaine spécifique pour la jeunesse alors qu’existent des conseils consultatifs inactifs, notant qu’il « est ainsi difficile de définir la catégorie des jeunes. Certes, plusieurs initiatives existent telles que les cartes de jeunes, les maisons de jeunes, etc. Ceci dit, il n’y a pas de cadre unifié, ni de cercles de communication entre les secteurs publics et cette catégorie active de la société ».

Ce problème apparaît plus sérieusement lorsqu’on connait la place des jeunes dans l’action associative et la position dont elle jouit, a-t-il ajouté, citant une étude réalisée par le Conseil économique, social et environnemental datant de 2018, dont il ressort que le taux de participation des jeunes à l’action associative atteint 12%, contre seulement 1% dans les syndicats et les partis.

Cela est peut-être dû à la nature de l’offre associative qui permet aux jeunes de développer leurs compétences et leurs capacités dans un esprit de flexibilité et d’innovation. D’autre part, une étude de terrain indique que treize associations sur vingt sont présidées par les mêmes personnes depuis la date de leur création et que l’âge moyen du président par association est de 43,75 ans. De plus, les jeunes ne représentent que 2,9% des membres élus au sein des bureaux de chaque association.

Selon Aimane Cherragui, il s’agit d’un phénomène national tellement répandu qu’on parle d’association de telle ou telle personne, c’est-à-dire des associations liées à des individus plutôt qu’à des objectifs associatifs. La solution consiste à se débarrasser des mécanismes de fonctionnement traditionnels et à créer de nouveaux modèles.

Toujours selon l’intervenant, il y a une prise de conscience croissante alors qu’un nouvel esprit associatif est en train de naître. Les chiffres peuvent donc changer en l’espace de 5 à 10 ans.

Sur un autre plan, Aimane Cherragui a évoqué les modes de la démocratie représentative qui renforce la participation citoyenne tels que la présentation de pétitions, les consultations publiques, les forums civils, la pression exercée sur les acteurs politiques grâce au droit d’accès à l’information… Les mécanismes existent en grand nombre, mais ne sont pas largement utilisés et tout le monde n’en a pas conscience.

A ce stade, dit-il, un autre problème se pose, en ce sens que ces mécanismes ont un coût élevé en termes d’effort et de temps et exigent de passer par plusieurs procédures administratives difficiles à coordonner, alors que leur impact demeure plutôt modeste.

Pour conclure, l’expert a proposé quelques solutions susceptibles d’encourager la présentation de pétitions et de motions tout en renforçant leur efficacité de manière à élever le niveau d’accès à l’information : annulation de l’obligation d’inscription aux listes électorales, réduction du nombre de signatures exigées, sensibilisation à l’importance de l’accès à l’information.

Selon lui, un minimum d’ouverture, de transparence, de clarté, de communication et des services bien ciblés peut suffire à regagner la confiance du citoyen marocain.