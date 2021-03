Libye: La MAE appelle devant 3 ministres européens au retrait des mercenaires

La cheffe de la diplomatie libyenne, Najla al-Mangoush, a appelé, jeudi 25 mars, au retrait « de façon immédiate » des mercenaires toujours présents dans le pays malgré les nombreux appels en faveur du retraits de ces derniers ainsi que des forces étrangères pour permettre au pays de se reconstruire après 10 ans de guerre.

L’appel de la ministre Najla al-Mangoush intervient au moment où trois ministres des Affaires Etrangères européens effectuent aujourd’hui une visite en Libye. Il s’agit des chefs de la diplomatie française, allemande et italienne. Leur visite a été annoncée à la dernière minute.

« Nous réitérons la nécessité du départ de tous les mercenaires de Libye et de façon immédiate », a déclaré la ministre libyenne des Affaires étrangères en conférence de presse conjointe avec les trois ministres européens depuis Tripoli, la capitale libyenne.

De son côté, le ministre français, Jean-Yves Le Drian, a indiqué que « le départ des mercenaires est essentiel pour que l’Etat libyen affirme sa souveraineté » loin des ingérences étrangères.

Ces derniers mois, grâce à un processus politique inter-libyen sous l’égide des Nations Unies, la Libye a pu transformer sa situation de chaos régnant depuis 10 ans après la chute de Mouammar Khadafi, où deux pouvoirs s’écharpaient pour prendre le contrôle du pays, dont l’un avait la légitimité internationale et l’autre, à l’Est s’imposait par la force.

Cette visite inopinée des chefs de la diplomatie des trois pays intervient dans un contexte où le ministre italien des Affaires Etrangères, Luigi di Maio, avait déjà rencontré les nouvelles autorités de transition du pays à Tripoli dimanche dernier.

La France de son côté, cherche l’apaisement avec le nouveau pouvoir en Libye après avoir été critiquée pour sa position proche de l’homme fort de l’est, Khalifa Haftar, malgré un soutien, officiellement, pour Fayez Al Sarraj, le chef du Gouvernement d’union nationale, reconnu par les communauté internationale. Dans ce cadre, Paris a annoncé la réouverture de son ambassade à Tripoli, fermée depuis 2014 dès lundi prochain.

L’Allemagne pour sa part a été critiquée pour sa gestion de la conférence de Berlin qui était censée réunir tous les acteurs de la paix en Libye et qui avait exclut certains pays voisin de la Libye, notamment la Tunisie et le Maroc. Cette réunion avait accusé énormément de retard dans son organisation et n’avait pas fait avancer le dossier contrairement au dialogue inter-libyen sous la houlette de l’ONU qui a permis de mettre en place ce nouvel exécutif de transition chargé d’organiser en décembre, des élections générales dans le pays.