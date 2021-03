Revue de presse quotidienne de ce vendredi 26 mars 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce vendredi 26 mars 2021

L’Opinion

• Casablanca : hausse du prix des hammams. Depuis la réouverture des hammams traditionnels et douches à Casablanca, qui pourtant était très attendue, les clients sont de plus en plus en colère. Ces bains publics ont subi une hausse des tarifs d’entrée. C’est une décision prise par les professionnels du secteur de rajouter 5 DH de plus, selon plusieurs sources. Cette augmentation de 5 DH serait, selon les propriétaires des hammams traditionnels de la ville de Casablanca, une conséquence des circonstances difficiles qu’ils ont dû traverser. Les hammams de la capitale économique sont restés fermés pendant de longs mois à cause de la pandémie du Coronavirus. Un manque à gagner qu’il faudrait donc rattraper. Bien évidemment, cette nouvelle n’enchante pas les clients de ces établissements, en particulier les personnes qui ont moins de moyens et pour qui cette augmentation de 5 DH peut être exagérée.

• Une opération menée conjointement par la Brigade nationale de la police judiciaire et les services des deux préfectures de police de Meknès et Fès, en coordination avec la Direction générale de la surveillance du territoire national, a permis l’arrestation, mercredi, de 10 personnes pour leur lien présumé avec un réseau criminel actif dans la contrefaçon des marques commerciales et leur utilisation pour emballer des denrées alimentaires et des produits de nettoyage périmés avant de les stocker dans des conditions susceptibles de nuire à la santé publique. Cette opération, qui a été effectuée simultanément dans 11 entrepôts des villes de Fès, Meknès, Sefrou et Moulay Yacoub, a permis de saisir de grandes quantités des produits alimentaires, de consommation et de nettoyage périmés de provenance inconnue.

Le Matin

• Lutte contre la Covid-19 : Abdelouafi Laftit met en avant la cohérence de la stratégie déployée par le Maroc, conformément aux Hautes Orientations Royales. Conscient de la place primordiale qu’occupe la santé des citoyens au sein du système général de sécurité, le Maroc a mis en place, dans sa lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), une stratégie nationale basée sur l’anticipation dans la planification, la précision dans la mise en œuvre et le réalisme dans la réalisation et ce, conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, a affirmé le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit. S’exprimant à l’ouverture par visioconférence des travaux de la 38è session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, Laftit a indiqué que le Maroc a, depuis l’enregistrement du premier cas de la Covid-19 le 02 mars 2020, pris un ensemble de mesures et de décisions visant à lutter contre la propagation de cette pandémie et à atténuer ses répercussions sur les citoyens, en l’occurrence la déclaration de l’état d’urgence sanitaire en vertu du décret loi du 20 mars 2020.

• Laâyoune: focus sur la rationalisation de l’utilisation de l’eau et la conservation des forêts. Les moyens idoines pour préserver les forêts, rationaliser l’usage de l’eau et promouvoir la gouvernance de son approvisionnement ont dominé les débats d’une rencontre tenue à Laâyoune, en commémoration de la Journée internationale des Forêts. Lors des journées de sensibilisation organisées jusqu’au 28 mars par l’Association Al-Talh pour l’eau et l’environnement, l’accent a été mis sur l’importance d’une gestion optimale des ressources forestières, compte tenu de leurs rendements positifs dans les domaines économique, social et écologique. Les participants ont souligné la nécessité de ne pas épuiser cette richesse pour garantir le droit des générations futures à un environnement équilibré, relevant qu’une bonne gestion des forêts à travers une approche durable aide à faire face aux crises du changement climatique et à la menace à la biodiversité.

L’Economiste

• Établissements de crédits : la nouvelle loi adoptée. Le Conseil du gouvernement a approuvé le projet portant réforme de la réglementation relative aux établissements de crédits et institutions similaires. Ce texte vise à «renforcer la supervision des groupements financiers et la protection des consommateurs». Cela passe notamment par l’amendement de l’article 51, afin de permettre au ministre des Finances de définir, par arrêtés, le plafond des taux d’intérêts applicables pour chacune des opérations de crédit, en plus de l’introduction de nouvelles dispositions portant notamment sur les aspects du contrôle.

• PPP : le nouveau décret finalisé. Le ministère des Finances et de la Réforme de l’Administration a finalisé le nouveau décret relatif aux Partenariats public privé (PPP). Ce texte intervient suite à la refonte de la loi 46-18 régissant ce type de partenariat. L’avant-projet de décret est actuellement soumis à la procédure de consultation publique au niveau du SGG. Parmi ses nouveautés, la mise en place de nouveaux critères pour le recours à la procédure de négociation par la Commission nationale des PPP et la définition des modalités de calcul des pénalités de retard.

Libération

• Les succès diplomatiques successifs remportés par le Royaume du Maroc ont convaincu de nombreux pays de concrétiser leur reconnaissance de la marocanité du Sahara, souligne un journal mauritanien. « Les grands succès diplomatiques successifs et diversifiés du Maroc, réalisés d’abord sur le continent africain, puis sur d’autres continents, ont persuadé de nombreux pays de par le monde, à leur tête les Etats-Unis, de concrétiser leur reconnaissance de la marocanité du Sahara, en ouvrant leurs représentations diplomatiques dans les villes de Laâyoune et de Dakhla », écrit le journaliste mauritanien Ismail Rabbani dans un article publié par le journal « Al-Wiam » sous le titre « Pour ces raisons, le polisario hisse le drapeau blanc ». Selon le journal, « les dirigeants du front séparatiste, soutenus par l’Algérie, ont réalisé qu’ils élaboraient leurs plans d’escalade sur des sables mouvants un jour de tempête”.

• Le Pôle portuaire de Tanger Med réalise un résultat net consolidé de 608 MDH. Le Pôle portuaire du Groupe Tanger Med a réalisé à fin 2020 un résultat net consolidé de 608 millions de dirhams (MDH), en baisse de 19% par rapport à une année auparavant. Cette baisse est expliquée par l’intégration totale de la contribution de 300 MDH au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus, indique le groupe dans un communiqué sur ses résultats financiers au titre de l’année 2020. Le pôle portuaire du groupe Tanger Med qui englobe la société Tanger Med Port Authority chargée de l’exploitation du Port Tanger Med 1 et du Port Passagers et Rouliers ainsi que la société TM2 porteuse du projet Tanger Med 2, a enregistré un chiffre d’affaires de 2,418 milliards de dirhams (MMDH), en légère hausse (+1%) par rapport à fin 2019.

Al Bayane

• Akharbach : « l’inclusivité et la proximité sont consubstantielles de la qualité de l’information ». Du point de vue des instances de régulation, la crise pandémique de la Covid 19 a été très riche en enseignements pour les médias aussi bien en ce qui concerne leurs pratiques professionnelles qu’au niveau de leurs relations au public et aux citoyens en général, a indiqué, mercredi, la présidente de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA), Latifa Akharbach, lors d’un webinaire sur le thème « La transformation numérique en période post-pandémie », organisé par l’International Institute of Communications (IIC), basé à Londres. Selon un communiqué de la HACA, Akharbach, qui intervenait dans le cadre d’un panel consacré à l’avenir des contenus audiovisuels à l’ère de la convergence numérique, a affirmé qu’au cours de cette crise inédite, il est apparu que « Informer c’est surtout réduire la complexité des faits et déconstruire la narration manipulative ».

• El Guerguarat: départ vers l’Afrique de l’Ouest d’une caravane médicale marocaine. Une caravane médicale marocaine équipée d’un scanner moderne et mobile a fait escale dimanche au poste-frontière El Guerguarat, avant de reprendre son chemin par voie terrestre à destination de la Mauritanie, du Sénégal et de la Guinée. Initiée par la société marocaine Metec diagnostic, filiale du groupe M2I Holding, leader depuis plus de 30 ans dans le domaine médical et la réalisation des établissements de santé, cette caravane médicale à caractère humain et patriotique vise à améliorer l’accès à des services de soin de qualité, en mettant à disposition des professionnels de santé des pays visités des équipements de dernière technologie. Dans une déclaration, le président directeur général de Metec diagnostic, Azeddine El Meskouri a indiqué que cette action s’inscrit en droite ligne avec les valeurs marocaines de solidarité et les engagements du Maroc vis-à-vis du continent, conformément à la vision de SM le Roi Mohammed VI.

Al Massae

• Dans le contexte de la crise sanitaire, l’incidence de la pauvreté s’est multipliée par près de 7 à l’échelle nationale, passant de 1,7% avant cette crise à 11,7% au temps du confinement, de 5 fois en milieu rural, passant respectivement de 3,9% à 19,8%, et de 14 fois en milieu urbain, respectivement de 0,5% à 7,1%, a indiqué le HCP dans une note d’information sur l’évolution du niveau de vie des ménages et impact de la pandémie COVID-19 sur les inégalités sociales. De même, le taux de vulnérabilité a plus que doublé, passant de 7,3% avant le confinement à 16,7% pendant le confinement. Par milieu de résidence, ces proportions sont respectivement de 4,5% et 14,6% en milieu urbain et de 11,9 % et 20,2% en milieu rural.

• Lancement à Maâmora des activités du centre de formation en sciences et technologies nucléaires. Le Centre de formation en sciences et technologies nucléaires, destiné à promouvoir des compétences qualifiées dans l’utilisation pacifique et durable des techniques nucléaires, vient de lancer ses activités. Le lancement s’est déroulé à l’occasion d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Énergie, des mines et de l’environnement, Aziz Rabbah, au Centre national de l’énergie, des sciences et des techniques nucléaires (CNESTEN) situé à Maâmora. Ce centre vise à enrichir le capital humain national, à travers la formation professionnelle et la contribution à la formation académique, pour permettre aux autorités et organismes nationaux et aux opérateurs socio-économiques de disposer de compétences qualifiées dans l’utilisation pacifique des techniques nucléaires de manière sûre et durable.

Al Alam

• La tuberculose tue 3.000 Marocains par an. Cette maladie infectieuse fauche 3.000 vies humaines par an, selon l’Association nationale pour la sensibilisation et la lutte contre la tuberculose. Se propageant dans les grandes villes, la tuberculose devient donc un problème de santé publique. des efforts considérables ont été déployés pour combattre cette maladie, mais effet escompté. Elle exige donc le renforcement du dispositif pour protéger les populations. Cette maladie est présente dans les régions de Casablanca-Settat, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Rabat-Kénitra, Fès-Meknès, Marrakech-Safi et Souss-Massa. Selon les dernières données de l’Organisation mondiale de la santé, le Maroc a enregistré 31.536 cas de tuberculose, ce qui représente une incidence de 97 cas pour 100.000 habitants.

• Oujda: démantèlement d’une cellule terroriste composée de 4 extrémistes affiliés au soi-disant « État islamique ». Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) a réussi, jeudi matin, à démanteler une cellule terroriste affiliée au soi-disant « État islamique » et composée de quatre extrémistes âgés entre 24 et 28 ans qui s’activaient à la ville d’Oujda.Cette opération intervient dans le cadre de la poursuite des efforts déployés pour neutraliser les dangers de la menace terroriste et démanteler les organisations extrémistes visant à porter gravement atteinte à l’ordre public et à ébranler la sécurité et la stabilité du Royaume, indique le BCIJ dans un communiqué.

Al Ahdath Al Maghribia

• L e ministère de l’Intérieur réfute « les déclarations irresponsables » de Maati Monjib. Le ministère de l’Intérieur a réfuté catégoriquement, mercredi, « les déclarations irresponsables et les allégations tendancieuses » du dénommé Maati Monjib, qui visent à induire en erreur l’opinion publique nationale et internationale et porter atteinte à l’image du Royaume en matière des droits de l’Homme. « Juste après sa libération provisoire sur une décision judiciaire, le dénommé Maati Monjib a fait, dans une vidéo relayée sur certains sites électroniques et réseaux sociaux, des déclarations et des allégations tendancieuses dans lesquelles il a porté atteinte aux institutions de l’État, en évoquant, de mauvaise foi, des concepts et des terminologies étrangers et loin de la réalité et de la nature du travail des institutions nationales, comme « la police politique », « la sécurité politique » et l’existence « d’une structure secrète menaçant la sécurité des Marocains », souligne le ministère dans un communiqué.

• L’Algérie vit une situation politique tragique (Parlement européen). L’Algérie vit une situation politique tragique avec une absence de perspectives et une dégradation accrue des droits de l’homme et des libertés, ont estimé des intervenants au Parlement européen. Lors d’un débat au sein de la sous commission des droits de l’homme, eurodéputés et observateurs ont pointé du doigt la vacance permanente du pouvoir en Algérie et une situation économique désastreuse avec un taux de chômage explosif. Les différents intervenants se sont élevés contre les vagues d’arrestations massives des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et des acteurs de la société civile et contre l’omerta sur la corruption et les restrictions imposées par les autorités algériennes sur la liberté religieuse.

Bayane Al Yaoum

• Plus de 20 conventions signées entre le Crédit agricole et les acteurs du secteur agricole. Vingt et une conventions ont été signées entre le Crédit Agricole du Maroc (CAM) et les parties prenantes du secteur agricole et du monde rural. Portant les engagements respectifs de la Banque et des Interprofessions, 18 conventions ont été signées avec 18 interprofessions visant à accompagner l’ensemble des filières dans l’opérationnalisation des objectifs fixés dans le cadre de leurs contrats programmes 2021-2030, en facilitant l’accès aux financements du Groupe CAM à l’ensemble des opérateurs. Ces protocoles posent le cadre d’accompagnement par le groupe CAM de chaque filière dans le cadre de la nouvelle stratégie agricole « Génération Green 2020- 2030 ».

• L’ONMT signe le retour de Air France sur Tanger. La compagnie aérienne Air France renforce sa présence sur le Maroc à travers le lancement, dès cet été, d’une nouvelle liaison aérienne reliant les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et de Tanger-Ibn Battouta, a annoncé mardi l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT). Dans un communiqué, l’ONMT a indiqué que suite à la tournée régionale de ses équipes dans les régions du Royaume, « un grand travail de prospection a été fait notamment auprès des compagnies aériennes qui desservent le pays. C’est ainsi qu’en partenariat avec l’Office National Marocain du Tourisme – ONMT-, la compagnie aérienne Air France renforce sa présence sur le Maroc à travers le lancement dès cet été d’une nouvelle liaison aérienne reliant les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et de Tanger-Ibn Battouta ».

Assahra Al Maghribia

• Le Conseil de Gouvernement approuve un projet de décret se rapportant aux employeurs adhérents à la CNSS. Le Conseil de gouvernement a approuvé un projet de décret relatif aux mesures exceptionnelles au profit de certains employeurs adhérents à la Caisse nationale de la Sécurité sociale (CNSS). Il s’agit du projet de décret n° 2.21.157, portant application du décret-loi n° 2.20.605, publié 15 septembre 2020, édictant des mesures exceptionnelles au profit de certains employeurs adhérents à la CNSS et leurs employés déclarés, et de certaines catégories de travailleurs indépendants et non-salariés assurés auprès de cette caisse, et affectés par les répercussions de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), en relation avec le secteur du tourisme.

• Les aides publiques ont atténué les effets du confinement (HCP). Les aides publiques destinées aux ménages pour contrecarrer les répercussions économiques de la pandémie, ont notablement atténué les effets du confinement sanitaire sur leur niveau de vie, selon le HCP. En effet, les aides publiques ont réduit l’incidence de la pauvreté de 9 points de pourcentage, la vulnérabilité de 8 points et les inégalités de 6 points, fait savoir le HCP dans une note publiée, mercredi, sous le titre « l’évolution du niveau de vie des ménages et impact de la pandémie covid-19 sur les inégalités sociales ». Ainsi, le taux de pauvreté absolue est passé de 11,7% avant le transfert des aides publiques à 2,5% après le transfert au niveau national, respectivement de 7,1% à 1,4% en milieu urbain et de 19,8% à 4,5% en milieu rural, précise le HCP, ajoutant que l’indice de Gini, mesure synthétique des inégalités sociales, est passé de 44,4% sans les transferts publics à 38,4% après réception des aides publiques.

Al Ittihad Al Ichtiraki

• L’Agence Bayt Mal Al Qods organise une séance générale de modèle de simulation du sommet international de l’enfance pour Al Qods. L’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif relevant du Comité Al-Qods a organisé une séance générale de modèle de simulation du sommet international de l’enfance pour Al Qods, avec la participation de 33 enfants de l’école internationale « Khalil Gibran school » à Rabat et du collège « Frères » à Beit Hanina à Al Qods.Cette manifestation, organisée sous le thème « l’éducation aux valeurs d’amour et de paix », vise à promouvoir la maîtrise des langues internationales par les élèves, à les sensibiliser aux affaires humanitaires qui suscitent leur intérêt et à élargir leurs savoirs et convictions concernant la situation de leurs pairs palestiniens à Al Qods, ainsi que d’écouter leurs propositions en matière de développement de projets et programmes de l’Agence destinés aux enfants d’Al Qods.

• La protection des données personnelles va au-delà de la protection juridique. La protection des données personnelles est un chantier « très vaste » qui se décline sous différentes formes et va au-delà d’une problématique de protection juridique, a souligné, mercredi à Casablanca, le président de la Commission nationale de contrôle de protection des données à caractère personnel (CNDP), Omar Seghrouchni. S’exprimant lors d’une conférence initiée par l’Institut des sciences politiques juridiques et sociales (ISPJS) à l’Université Mundiapolis, sous la thématique « A l’heure du tout digital, la CNDP véritable rempart pour la protection des données à caractère personnel », Seghrouchni a relevé que le domaine des données à caractère personnel comporte plusieurs problématiques et ambiguïtés, notamment le fait qu’il soit généralement associé au digital. « Pour bien vivre le digital, il est impératif de respecter la protection des données et y aller de façon responsable », a-t-il préconisé, soulignant que la protection des données personnelles concerne également tout type de données enregistrées sur papier.

Rissalat Al Oumma

• Sahara marocain : La reconnaissance européenne ne tardera pas à venir (Député français). La reconnaissance européenne de la souveraineté du Maroc sur son Sahara ne tardera pas à venir, a souligné, mercredi, le député français Laurent Garcia. « Les États-Unis ont fait un pas avant les Européens en ce qui concerne le Sahara marocain. Je pense que l’idée va faire son chemin en Europe au regard de notre passé commun et de notre futur commun, humain et continental », a affirmé Garcia, également maire de Laxou en Meurthe-et-Moselle lors d’un entretien avec le Consul général du Maroc à Strasbourg, Driss El Kaissi. Le député français s’est félicité du “rôle joué par le Royaume en tant que pont entre l’Europe et l’Afrique”.