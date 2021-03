Drame de Tanger : Les familles des victimes demandent enquête et réparation

Les familles des victimes du drame de Tanger sont sorties de leur silence. 40 jours après la perte de leurs proches, les familles endeuillées ont affirmé, dans un appel lancé « à toutes les forces vives », que l’Etat et les institutions compétentes ne leur ont fourni aucun soutien, ni moral ni matériel.

Ces familles ont indiqué s’être réunies, à l’occasion du 40è jour de ce drame, pour discuter notamment « des circonstances de l’incident tragique qui s’est produit dans l’unité industrielle qui employait environ 150 employés(e) pendant de nombreuses années sans les conditions minimales de sécurité et de santé (…) ».

Nos fils et nos filles ont accepté de travailler dans ces conditions inhumaines d’exploitation pour subvenir aux besoins de leurs familles démunies jusqu’au moment de la tragédie qui leur a coûté la vie et a privé les familles de leurs enfants et de leur source de revenus », expliquent-elles.

En conséquence, les familles des victimes, qui sont en phase de se constituer en coordination, demandent la formation d’un comité indépendant pour enquêter sur la tragédie et identifier, mais également sanctionner, les responsables.

Elle soulignent de même, l’urgence d’apporter un soutien conséquent aux familles des victimes.

Outre l’aspect matériel, ce soutien devrait être médical et psychologique, précisent les familles, qui réclament aussi à l’Etat une sécurité sociale et une couverture sanitaire, « comme étant leur droit légitime ».

De même, les familles endeuillées demandent aux autorités de leur remettre les effets personnels des victimes, perdus lors de l’accident. In fine, elles appellent toutes les forces vives et démocratiques et la société civile nationale et internationale à apporter solidarité et soutien aux familles des victimes.

Rappelons les faits. Le 17 février 2021, les autorités locales de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont fait savoir qu’une unité industrielle clandestine de textile, située dans le garage souterrain d’une villa résidentielle du quartier Al-Enas, dans la région de Mors à Tanger, a été submergée par les eaux, piégeant à l’intérieur plusieurs personnes qui y travaillaient. 28 personnes ont ainsi perdu la vie.

Les services de la protection civile ont pu secourir une dizaine de personnes, parmi elles, le patron de l’usine qui est actuellement placé en détention préventive, après décision du parquet, tandis que l’enquête est toujours en cours. Ce dernier se trouvait dans cet atelier au moment du drame.