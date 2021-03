OCP: Le chiffre d’affaires en hausse de 4% en 2020 en dépit d’un contexte de crise

Dans un contexte de crise sanitaire peu favorable, le Groupe OCP est parvenu, en comptant sur l’engagement indéfectible de ses employés, à assurer une continuité de la production, et même un niveau de production record sur la période. Le chiffre d’affaires s’est ainsi établi à 56.182 millions de dirhams, en hausse de 4% par rapport à 2919, et ce, malgré une baisse des prix moyens d’une année sur l’autre, sur les trois segments – la roche, l’acide et les engrais.

Communiquant sur ses résultats annuels, OCP indique que « les conditions du marché se sont progressivement améliorées tout au long de l’année 2020, soutenues par une forte demande à travers les principales régions importatrices ».

En effet, ajoute le Groupe, « les importations mondiales d’engrais étaient en progression à travers nos différents marchés, à l’exception des Etats-Unis qui détenaient en début d’année des stocks élevés. Ainsi, Les prix des engrais phosphatés, bien qu’en moyenne plus faibles qu’en 2019, ont connu une progression graduelle dès le premier trimestre de 2020, et la tendance s’est poursuivie tout au long de l’année ».

Pour ce qui est des coûts des intrants et prix des matières premières, OCP a su s’appuyer sur sa stratégie d’approvisionnement efficace qui a été d’avantage favorisée par la baisse des prix du soufre et de l’ammoniac en 2020.

Indicateurs de performance à fin décembre 2020

Les indicateurs sont au vert pour l’OCO, qui affiche ainsi u chiffre d’affaires de 56,2 milliards de dirhams (MMDH), contres 54,1 MMDH à fin Décembre 2019, un EBITDA de 18,7 MMDH (15,3 MMDH à fin Décembre 2019), une marge d’EBITDA de 33%, contre 28% à fin Décembre 2019, et des dépenses d’investissement de 9,6 MMDH.

Résultats opérationnels

Le Groupe OCP a bénéficié de sa présence à travers les cinq continents et de sa flexibilité industrielle pour adapter son portefeuille de produits à la demande de chaque région et profiter au mieux des opportunités du marché.

Il a ainsi augmenté ses exportations d’engrais de près de 2,5 million de tonnes par rapport à la même période de l’année passée, principalement dirigées vers l’Amérique Latine, l’Europe et l’Inde. Ainsi, malgré la baisse des prix moyens, le chiffre d’affaires des engrais phosphatés a augmenté de 12%.

L’EBITDA du Groupe a connu une croissance significative de 22% à fin Décembre 2020 avec une marge d’EBITDA solide de 33%, en progression par rapport à 28% affichés à fin Décembre 2019, note encore OCP, faisant savoir que cette performance s’explique principalement par la hausse du chiffre d’affaires ainsi que par l’efficacité opérationnelle du Groupe. OCP consolide ainsi sa position de leader sur le secteur, notamment grâce à l’amélioration continue de ses coûts de production se traduisant par des niveaux de marge supérieurs à la moyenne de l’industrie.

Et de souligner que les diverses mesures de pilotage et de réduction des coûts implémentées par OCP dans le contexte de la Covid-19, ont non seulement permis de maitriser d’éventuels effets négatifs liés à la pandémie mais aussi de soutenir la performance globale du Groupe. La majeure partie de ces mesures se poursuivra post-pandémie.