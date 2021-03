Plan de travail conjoint FNUAP-AMPF pour la santé et l’autonomisation des jeunes

Le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) et l’Association Marocaine de Planification Familiale (AMPF), ont scellé cette semaine, un plan de travail annuel visant à promouvoir l’accès des jeunes à l’information et aux services de santé sexuelle et reproductive.

Un communiqué du FUAP précise que les deux entités vont collaborer ensemble cette année pour contribuer à assurer aux adolescents et aux jeunes le droit d’accéder à des informations fiables et des services de qualité en matière de santé sexuelle et reproductive, leur permettant de faire des choix éclairés sur leur corps et leur avenir.

S’inscrivant dans le cadre du projet de « Promotion des Droits à la Santé Sexuelle et Reproductive des femmes et des filles et de l’Égalité des genres au Maroc » mis en œuvre avec l’appui de l’Ambassade du Canada au Maroc, ce plan de travail privilégiera en priorité la génération des connaissances pour une meilleure prise de décision, le plaidoyer et l’instauration du dialogue ainsi que le renforcement des compétences pour améliorer la qualité des services disponibles.

Le FNUAP, qui clôture cette année son 9ème cycle de coopération avec le Gouvernement Marocain, ajoute le texte, continue son appui au progrès du pays, menant dans ce cadre un partenariat stratégique avec l’AMPF pour promouvoir la santé et le bien-être de la population, en mettant l’accent sur les droits reproductifs des femmes et des jeunes.

En tant qu’agence du système des Nations Unies, le Fonds agit dans plusieurs domaines où la population et le développement, la santé (y compris la santé maternelle et la santé sexuelle et reproductive), l’égalité entre les sexes et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles ainsi que l’appui à la jeunesse sont des priorités. De nature opérationnelle, l’action du FNUAP vise surtout à une amélioration des conditions de la population et l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) ainsi que des objectifs du plan d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD), en tant qu’engagements internationaux ratifiés par le Maroc.