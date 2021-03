Licencié pour harcèlement sexuel, Moncef Slaoui s’excuse

Après un moment de gloire et de notoriété mondiale, en tant que directeur scientifique des efforts de développement du vaccin Covid-19 à l’opération Warp Speed, c’est une sortie par la petite porte à laquelle eu droit Moncef Slaoui, après l’éclatement d’une affaire de harcèlement sexuel vieille de plusieurs années.

Suite à ce scandale, ayant fait l’objet d’une enquête secrète menée par le géant des médicaments GlaxoSmithKline (GSK), Slaoui a été licencié mercredi de son poste de président du conseil d’administration.

En signifiant son limogeage au scientifique, GSK a précisé, dans un long communiqué, que « les comportements de Slaoui sont totalement inacceptables. Ils représentent un abus de sa position de leader, violent les politiques de l’entreprise et sont contraires aux valeurs fortes qui définissent la culture de GSK ».

Loin de réfuter ces allégations, Moncef Slaoui a présenté ses excuses à son ancienne collègue, victime présumée de ses actes.

« C’est avec un profond regret que je prends acte de la déclaration de GlaxoSmithKline concernant mon licenciement en tant que président du conseil d’administration de Galvani. J’ai le plus grand respect pour mes collègues et je suis désolée que mes actions aient mis une ancienne collègue dans une situation inconfortable. Je tiens à m’excuser sans réserve auprès de la concernée et je suis profondément désolé pour toute la détresse causée », a affirmé Slaoui dans une déclaration publiée sur PrNewswire.

Et d’ajouter: « Je voudrais également m’excuser auprès de ma femme et de ma famille pour la douleur que cela cause. Je travaillerai dur pour me racheter avec tous ceux que cette situation a impactés ».

Au terme de sa déclaration, l’ancien dirigeant de l’opération Warp Speed a indiqué vouloir prendre un congé de ses responsabilités professionnelles actuelles avec effet immédiat, « pour me concentrer sur ma famille ».

Pour rappel, Moncef Slaoui a passé 30 ans chez GSK, supervisant le développement de vaccins. Il a également dirigé la recherche et le développement puis les vaccins chez GSK, postes qu’il a occupés de 2006 à 2017. Il a été nommé directeur scientifique de l’opération Warp Speed en mai dernier et a démissionné en janvier, puis a brièvement été conseiller de l’administration Biden.

Il est récemment revenu à son ancien rôle de capital-risqueur et a annoncé le lancement d’une nouvelle société, Centessa Pharmaceuticals.