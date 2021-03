Une coordination entre services marocains et américains à l’origine du démantèlement de la cellule terroriste d’Oujda

La Direction générale de la surveillance du territoire, a fait avoir que l’Office central des études judiciaires (BCIJ) a réussi, tôt ce jeudi 25 mars, à démanteler une cellule terroriste composée de quatre éléments âgés de 24 à 28 ans, opérant dans la ville d’Oujda et affiliés à l’idéologie de l’«Etat islamique».

La cellule terroriste avait été démantelée et ses plans extrémistes imminents avortés grâce à une étroite coordination entre les services de la DGST et ceux des renseignement américains, « ce qui confirme une fois de plus l’importance de coopération pour lutter contre les menaces terroristes et démontre l’efficacité des partenariats de premier ordre, qui jouent un rôle clé dans le succès des opérations de lutte contre le terrorisme et d’extrémisme violent », a indiqué la DGST.

Les membres de cette cellule terroriste ont été arrêtés lors d’opérations de sécurité simultanées dans quatre différents quartiers résidentiels de la ville d’Oujda, au cours desquelles les forces spéciales de la DGST ont été forcées d’user de bombes sonores pour neutraliser le danger émanant du principal suspect, alors que le deuxième suspect a été pourchassé sur les toits des maisons voisines et arrêté alors qu’il tentait de prendre la fuite, dans des conditions qui mettaient en péril aussi bien sa sécurité que celle d’autrui.

Les perquisitions effectuées au domicile du principal suspect au sein de cette cellule terroriste, ont permis de saisir une importante somme d’argent en devise européenne, et quatre passeports (ceux des membres de la cellule qu’il gardait en lieu sûr à son domicile, ainsi que des armes blanches, outre des dispositifs d’information qui seront soumis à l’expertise technique nécessaire.

Les recherches préliminaires menées ont montré que les membres de cette cellule terroriste ont déclaré leur «loyauté» à l’émir présumé de «l’Etat islamique», et prévoyaient de rejoindre les camps de cette organisation terroriste dans la région du Sahel, avant d’être chargés par l’un des dirigeants de « l’Etat islamique » de mettre en œuvre des plans terroristes à l’intérieur du Royaume, ciblant des installations nationales vitales, des quartiers généraux de sécurité et des casernes militaires, selon des sources officielles.

La DGST a en ce sens précisé que les premiers éléments de l’enquête révèlent que les suspects arrêtés avaient effectué plusieurs opérations de reconnaissance pour surveiller et identifier les installations sensibles à cibler, car ils cherchaient à acquérir de l’expérience dans la fabrication d’engins explosifs, appuyés en cela par le soutien logistique et financier de l’émir susmentionné.

Cette nouvelle opération proactive, « confirme la poursuite des menaces terroristes qui guettent la sûreté du Royaume et l’entêtement des extrémistes imprégnés de l’idéologie de l’organisation Daech, à exécuter les opérations terroristes visant à porter une atteinte grave à la sécurité des personnes et à l’ordre public, a encore souligné la DGST.

Les mis en cause interpelés dans le cadre de cette cellule terroriste ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire, menée sous la supervision du parquet compétent chargé des affaires du terrorisme, en vue de dévoiler tous leurs plans et projets terroristes et de déterminer toutes les ramifications et les liens éventuels de cette cellule terroriste, tant au niveau national que mondial.