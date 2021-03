Marrakech : colloque scientifique sur le phénomène du divorce, les 26 et 27 mars

Le Laboratoire des Etudes Juridiques Civiles et Foncières (LEJCF) de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales (FSJES) relevant de l’Université Cadi Ayyad organise, les 26 et 27 mars à Marrakech, un colloque scientifique sur le phénomène du divorce.

Le colloque s’inscrit dans le cadre du programme Ibn Khaldoun relatif à l’appui à la recherche scientifique dans le domaine des sciences humaines et sociales sur « le projet de recherche sur le phénomène du divorce entre contraintes du réel et pratique judiciaire : Marrakech-Safi comme modèle », qui a reçu l’accord du Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique de Rabat, au titre des années 2020-2021.

Cette rencontre scientifique a pour objectif d’aborder les problèmes inhérents à ce phénomène, notamment l’évolution du divorce dans la région Marrakech-Safi, la corrélation entre le divorce et le choix du partenaire, et la nature des problèmes causés par la fin de la relation conjugale.

Elle se penchera également sur la relation des variables sociales, culturelles et économiques dans la région avec le divorce, la nature des problèmes et des conséquences de ce phénomène sur les partenaires, leurs enfants, leurs familles et leur communauté, ainsi que sur le rôle de la société et des institutions officielles dans la circonscription du phénomène du divorce.

Les travaux de ce colloque seront couronnés par des conclusions, des recommandations et des propositions qui contribueraient à atténuer les effets désastreux du divorce sur les enfants, la famille et la société en général.

Cette rencontre est organisée en partenariat avec la Faculté polydisciplinaire de Safi, la Cour d’appel de Marrakech, le Master des études juridiques civiles à la Faculté de droit de Marrakech, l’Observatoire international d’études et de recherches juridiques et sociales, le Centre international de sensibilisation et d’études juridiques et l’Association Ennakhil à Marrakech.