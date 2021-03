Fin de cavale pour « Mouf », le caïd franco-algérien appréhendé à Dubaï

Un bonnet de la drogue recherché par la France partout dans le monde, Moufid Bouchibi, alias “Mouf” un gros caïd et principal importateur de cannabis en France, a été interpellé dimanche 21 mars au soir à Dubaï. Il a été présenté ce mercredi à la justice locale en vue de son extradition vers la France, où il avait été condamné par contumace, à Bordeaux à 20 ans de prison alors qu’il était en cavale au Maghreb où il possède des biens immobiliers au Maroc et en Algérie.

Né à Orsay dans l’Essonne de père et de mère algériens, Moufide Bouchibi 41 ans, était pisté depuis de long mois par les policiers de l’Office anti-stupéfiants (OFAST) qui l’avaient localisé en Algérie et en Tunisie. En soirée de mardi, le parquet de Dubaï confirmait l’identité de « Mouf » aux autorités françaises. C’est la chute d’une légende et d’un fantôme. Depuis plus de dix ans, il échappait aux policiers spécialisés dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. L’une des seules photos de lui en possession des autorités française date de plus de vingt ans.

Le trafiquant a été formellement identifié grâce à une photo et des empreintes digitales contenues dans une notice rouge d’Interpol. Le trafiquant de 41 ans, petit dealer de cité devenu le plus gros importateur de cannabis en France a vu la plupart de ses lieutenants tombés un à un au fil des ans, alors que lui, avait toujours réussi à passer entre les mailles du filet, des enquêteurs des polices.

« En cavale, on le disait caché en Algérie, commente le journaliste et écrivain Jérôme Pierrat, spécialiste du grand banditisme (1). Il a démarré comme petit revendeur avant de monter marche par marche tous les échelons du grand banditisme ». Il a même atteint le sommet du narcotrafic en France : si les chiffres sont toujours à prendre avec des pincettes, on lui attribue l’importation de 50 à 60 tonnes de cannabis par an vers l’Europe. Un trafic qui lui aurait rapporté jusqu’à 70 millions d’euros par an.

Longtemps eldorado des trafiquants français, qui y trouvaient un climat agréable où ils pouvaient étaler leur richesse sans éveiller les soupçons, Dubaï a renforcé ces derniers mois sa coopération sécuritaires avec nombre de pays dont la France. En quelques semaines plusieurs trafiquants de premier plan ont ainsi été interpellés aux Emirats. Le 18 février, c’est Hakim Berrebouh, alias « Marcassin » ou « La Baleine », âgé de 40 ans, qui est tombé aux mains des autorités dubaïotes. Reda Abakrim, dit Turbo, avait lui été interpellé fin décembre 2020 au Maroc après avoir fui Dubaï précipitamment.