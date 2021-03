Maroc : Plus d’un million de personnes vivotent de la production du kif dans le Rif

Le Maroc serait, selon les Nations unies (ONUDC 2016), le premier producteur et exportateur mondial de haschich. La région septentrionale du Rif abrite en effet des dizaines de milliers d’hectares de cultures de cannabis à partir desquelles est produit le haschich marocain.

C’est une manne dont la suppression programmée constitue un véritable défi pour les autorités marocaines dans la perspective de l’approbation de la légalisation de la culture du cannabis ou chanvre à fibre au Maroc à usage thérapeutique. Le contexte historique, culturel, politique et économique de la culture du cannabis dans la région du Rif, qui s’est très largement développée au cours des dernières décennies, a permis d’y maintenir un certain statu quo socio-économique et politique.

Le Maroc a vu la culture du cannabis et la production de haschich se développer au cours des dernières décennies malgré leur illégalité et le fait que le pays soit signataire des diverses conventions des Nations unies sur les stupéfiants et les substances psychotropes (1961, 1971, 1988) et de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (2000)

Relativement isolées du reste du Maroc, les montagnes du Rif, recèlent les plus importantes superficies mondiales de cannabis. La récolte marocaine de ce chanvre aurait été faite, selon l’UNODC, sur 134 000 hectares en 2003 cultivables puis les ambitions ont été revues à la baisse une décennie et plus après avec 47 196 hectares en 2013 et 55 000 hectares en 2019. Si cela semble être une très bonne affaire en termes de revenus, mais pas suffisant pour subvenir aux besoins des agriculteurs qui ont un niveau de natalité très élevé. « Plus de 6,5 % contre 2,2 % pour la moyenne nationale », précise l’institut. Il souligne qu’au fil des années, la superficie consacrée à la culture de cannabis a largement diminué.

Le rapport estime également de 760 000 à plus d’un million, le nombre de personnes qui dépendent de la production du cannabis. On compte 90 000 à 140 000 ménages situés dans les régions du nord d’Al-Hoceima, Chefchaouen et Ouazzane, rapporte le Transnational Institute of Policy Studies (TNI). « L’industrie du cannabis a apporté peu de richesses à ses cultivateurs (3 000 à 4 000 dollars par an), mais leur procure un revenu supplémentaire par rapport à la moyenne des agriculteurs de la région qui s’adonnent à une culture vivrière. Le kilogramme de kif se vendant à 8 dollars américains.

La légalisation du cannabis devrait donc permettre une meilleure cartographie et un recensement précis et complet de la population concernée par la culture du kif. De même, il permettra aux agriculteurs de disposer de revenus constants. Ils pourraient même se constituer en coopératives et négocier directement avec les industriels et les laboratoires pharmaceutiques et se libérer des contraintes imposées par les trafiquants et les intermédiaires. Mais pour cela ils devraient se reconvertir dans la culture du cannabis Thérapeutique qui contient moins de tétrahydrocannabinol (THT) que le récréatif.