Revue de presse quotidienne de ce jeudi 25 mars 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi 25 mars 2021

L’Opinion

• Casablanca : Bientôt la plus grande station africaine de dessalement d’eau de mer. Malgré le contexte sanitaire exceptionnel imposé par la pandémie, le Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation fera bénéficier la ville de Casablanca de la plus grande station de dessalement d’eau de mer, certainement en Afrique et dans le monde. Le projet, dont le coût est estimé à 9,5 milliards de dirhams (MMDH), hors foncier, sera opérationnel d’ici 2027 et permettra la réalisation de 300 millions de mètres cubes par an en termes de dessalement d’eau de mer.

• Cérémonie de distillation de la fleur d’oranger « ZAHRIA », le 28 mars à Marrakech. Le Musée Mohammed VI pour la civilisation de l’eau au Maroc « Aman » organisera, le 28 mars courant à Marrakech, la cérémonie de distillation de la fleur d’oranger « ZAHRIA », et ce dans le cadre de la préservation des coutumes et des traditions du Royaume. Cette cérémonie, comme chaque début de printemps, se déroulera en trois séances durant la matinée, précise le Musée Mohammed VI pour la civilisation de l’eau au Maroc « Aman » dans un communiqué. Au programme de cet événement figurent, une cérémonie de démonstration artisanale de la distillation de la fleur d’oranger, une animation artistique (musique andalouse) et une dégustation de thé et de gâteaux marocains aromatisés à la fleur d’oranger, ajoute la même source.

Le Matin

• Le Plan d’Autonomie sous souveraineté marocaine est la meilleure solution à la question du Sahara (Vice-président kényan). Le vice-président du Kenya, William Ruto, a affirmé que le plan d’autonomie des provinces du sud sous souveraineté marocaine « est la meilleure solution à la question du Sahara ». « Je déclare en tant que Vice-Président du Kenya que le Plan d’Autonomie sous souveraineté marocaine est la meilleure solution à la question du Sahara », a assuré Ruto qui a été reçu par l’ambassadeur du Maroc au Kenya, El Mokhtar Ghambou, mardi soir au siège de sa résidence à Nairobi. Le vice-président du Kenya qui est candidat à la présidentielle de 2022, a aussi affirmé que « la représentation du polisario à Nairobi n’a aucun sens ». Selon Ruto, « le conflit autour du Sahara n’est qu’une excuse pour permettre à l’Algérie de continuer de dilapider les richesses de son peuple sur des causes perdues », ajoutant que « la création d’un état séparatiste au Sud du Maroc n’est qu’un fantasme nourrit par ceux qui n’aiment ni la paix, ni l’unité, ni la prospérité pour les pays africains.

• La participation du Maroc à la 8è édition du Salon international de l’agriculture de Doha (AgriteQ 2021) témoigne de la profondeur des relations entre le Royaume du Maroc et l’État du Qatar, a déclaré l’ambassadeur du Royaume au Qatar, Mohamed Setri. La participation marocaine reflète également « le succès accompli par le Royaume dans le domaine agricole en général, dans lequel il a accumulé une expérience pionnière et distinguée grâce à la sage politique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qu’elle soit liée au Plan Maroc Vert ou la stratégie Génération Green », a souligné le diplomate marocain dans une déclaration en marge de l’ouverture de cette manifestation.

L’Economiste

• Simplification des procédures : les collectivités forment 5.000 fonctionnaires. Plus que quelques jours avant le lancement officiel du portail national des procédures administratives. C’est fin mars 2021 que le délai fixé pour l’enregistrement et l’authentification des procédures devra prendre fin. Une circulaire du chef du gouvernement, datée du 22 mars, appelle d’ailleurs les administrations à accélérer le processus de collecte des procédures afin de les mettre en ligne avant le 28 mars prochain. Sur ce portail seront publiés notamment les actes administratifs formalisés et approuvés par la Commission nationale de simplification des procédures et formalités administratives et les indicateurs afférents à leur traitement. La Direction générale des collectivités territoriales (DGCT) accompagne les collectivités pour la mise en œuvre de la loi 55.19 relative à la simplification des procédures et formalités administratives. En effet, la DGCT vient d’entamer la formation des formateurs et des fonctionnaires. Plus de 5.000 personnes sont ciblés par ces formations et la sensibilisation.

• Casablanca-Settat : des investissements pour 45,7 MMDH en 2020. Malgré la pandémie, la commission régionale unifiée d’investissement (CRUI) de la région Casablanca-Settat a examiné 311 dossiers d’investissement. Les 159 dossiers ayant reçu un avis favorable totalisent un investissement global de 45,7 milliards de DH avec à la clé la création de 24.605 emplois. L’analyse de la répartition des projets d’investissement indique une prédominance des secteurs de l’industrie, du tourisme et des services. Au cours de son 3è conseil d’administration, tenu mardi 23 mars, le CRI de la région a dévoilé l’état d’avancement de son plan stratégique triennal 2020-2022, achevé à 47%.

Libération

• Afrique: le succès de l’industrialisation durable nécessite de combler plusieurs déficits. Le succès de l’industrialisation durable et de la numérisation des économies africaines demeurent tributaires de la capacité de l’Afrique à combler ses principaux déficits notamment, en matière d’infrastructures, de ressources humaines et de financement, a souligné, lundi, le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun. Le responsable, qui présidait par vidéoconférence, en sa qualité de Président du Bureau sortant de la Conférence des ministres des finances, de la planification et du développement économique de la commission économique des Nations-Unies pour l’Afrique (CEA), l’ouverture de la 53ème session de la Conférence, a insisté sur l’importance de la mobilisation de nouvelles sources de financement innovantes, notamment dans le cadre de partenariats avec le secteur privé, ainsi que de l’implication plus active de la communauté financière internationale pour accompagner les pays africains dans leurs processus de transformation économique, indique un communiqué du ministère.

• La crise sanitaire, une opportunité pour engager des réformes urgentes. La crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus offre l’opportunité pour engager des réformes urgentes sur différents plans, a souligné, Abdelaaziz Ait Ali, Senior Economist au Policy Center for the New South (PCNS). Dans un podcast publié par le PCNS sous le titre « Quel bilan de la situation économique de 2020 », Ait Ali a mis en avant le lancement du chantier de la généralisation de la couverture sociale, eu égard à la précarité dans laquelle se sont retrouvées de larges catégories de la société durant cette crise. « Le Maroc ne disposait pas d’un registre sociale unifié qui définit clairement les ménages qui peuvent bénéficier des programmes d’aides sociaux », a fait remarquer l’économiste, notant qu’avec la difficulté de déployer des transferts directs aux ménages impactés, l’État a décidé d’ériger le sujet en « priorité nationale ».

Al Bayane

• La nouvelle DG de l’OMC exprime sa gratitude à SM le Roi. La nouvelle directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), Dr Ngozi Okonjo Iweala, a exprimé sa gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour le soutien indéfectible apporté par le Maroc à sa candidature durant le processus ayant conduit à sa nomination à la tête de l’Organisation. Dr Ngozi, qui a effectué mardi une visite au siège de la mission diplomatique du Maroc à Genève, a fait part de sa très haute appréciation du message royal de félicitations que le Souverain a bien voulu lui adresser à l’occasion de son accession au poste de directrice générale de l’OMC. Lors de cette visite, l’ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber et la directrice générale de l’OMC ont eu des échanges fructueux au cours desquels ils ont passé en revue les différentes et principales questions actuellement en négociation au sein de l’organisation, notamment celles au sujet desquelles des décisions cruciales devraient être adoptées en perspective de la 12ème Conférence Ministérielle, prévue à Genève en décembre prochain.

• La Chambre des représentants a adopté, à l’unanimité et en deuxième lecture, le projet de loi n° 46.19 relatif à l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, lors d’une séance plénière, épuisant ainsi l’ordre du jour de sa session législative extraordinaire. Ce projet de loi a été transmis à la Chambre des représentants en deuxième lecture après avoir été amendé par la Chambre des conseillers, à travers l’examen de la formulation du 16-ème point de l’article 4 relatif aux prérogatives de l’instance. Ainsi, le projet édicte les missions de l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, sa composition, son organisation, ses modalités de fonctionnement, ainsi que les cas d’incompatibilité, précise un communiqué de la Chambre des représentants.

Al Massae

• Fret aérien: RAM adopte le bon à délivrer électronique en partenariat avec Portnet. La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, lundi, l’adoption du bon à délivrer électronique et ce, en partenariat avec Portnet (Guichet unique national des procédures du commerce extérieur). « Dans le cadre du déploiement de sa stratégie de digitalisation du fret aérien, Royal Air Maroc poursuit son innovation et s’associe à Portnet S.A. pour l’adoption du bon à délivrer (BAD) électronique », indiquent RAM et Portnet dans un communiqué conjoint. Après avoir lancé la dématérialisation de la soumission des déclarations sommaires via PortNet, la compagnie nationale amorce désormais la délivrance électronique du BAD, auparavant remis physiquement par le transporteur au consignataire de la marchandise.

• L’AMMC prend part à la Global Money Week. L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) réitère son engagement pour la promotion de l’éducation financière du jeune public et participe, aux côtés de la Fondation marocaine pour l’éducation financière (FMEF), à la Global Money Week (GMW), campagne mondiale organisée du 22 mars au 09 avril par le réseau international de l’Organisation de coopération et de développement économiques pour l’éducation financière (OCDE/INFE). Célébrée cette année sous le thème « Prenez soin de vous et de votre argent ! », la GMW vise à sensibiliser le jeune public aux différentes questions financières et à lui donner la possibilité d’acquérir progressivement les connaissances nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées, indique l’AMMC dans un communiqué.

Al Ittihad Al Ichtiraki

• Le gouvernement néerlandais condamne les incidents survenus aux consulats du Maroc. Le gouvernement néerlandais a condamné, mardi, les incidents survenus récemment aux consulats du Maroc à Den Bosh et Utrecht et promis de prendre toutes les mesures sécuritaires et judiciaires à l’encontre de leurs auteurs. Dans sa réponse aux questions du député Martijn Van Helvert du Parti Appel Démocrate Chrétien (CDA), le ministre néerlandais des Affaires étrangères Stef Blok a affirmé que «ces actes sont inacceptables». Des individus se sont introduits par effraction, lundi, au consulat général du Royaume à Den Bosch, en violation de la convention de Vienne sur l’inviolabilité des postes diplomatiques, et ont profané le drapeau national et des symboles de la Nation.

• L’ambassadeur du Japon prône un partenariat gagnant-gagnant avec le Maroc. l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Maroc, Shinozuka Takashi a affirmé que le Maroc est devenu « un pays émergent avec lequel il faudrait envisager une nouvelle forme de coopération qui serait un partenariat gagnant-gagnant ». Dans un entretien accordé à la chaîne d’information continue de la MAP (M24), le diplomate japonais en poste depuis janvier 2020, s’est félicité de l’excellence des relations liant le Royaume du Maroc et le Japon, et qui ont toujours été conduites par « trois grands Souverains qui ont toujours entretenu des relations amicales et fraternelles avec les empereurs japonais ».

Rissalat Al Oumma

• Manœuvre politicienne au CPS de l’UA : Le Maroc dénonce et propose le retour à la légalité (journal malien). Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) « va à contre-courant » de la décision du Conseil de sécurité de l’ONU d’un règlement politique durable, pragmatique et réaliste du différend du Sahara, suivant les paramètres basés sur l’Initiative marocaine d’autonomie, écrit mardi le quotidien malien « Le Républicain », soulignant que le Maroc dénonce et rejette catégoriquement la décision du CPS. Le Royaume « dénonce une manœuvre du Kenya à la présidence du CPS, rejette catégoriquement et se dissocie complètement du communiqué du CPS, avant de proposer l’application de la décision cadre de l’UA (décision 693) pour suivre la question du Sahara marocain, adoptée par consensus par les Chefs d’Etat », ajoute la publication.

• L’Algérie vit une situation politique tragique. L’Algérie vit une situation politique tragique avec une absence de perspectives et une dégradation accrue des droits de l’homme et des libertés, ont estimé nombreux intervenants au Parlement européen. Lors d’un débat tenu mardi au sein de la sous commission des droits de l’homme, eurodéputés et observateurs ont pointé du doigt la vacance permanente du pouvoir en Algérie et une situation économique désastreuse avec un taux de chômage explosif. Les différents intervenants se sont élevés contre les vagues d’arrestations massives des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et des acteurs de la société civile et contre l’omerta sur la corruption et les restrictions imposées par les autorités algériennes sur la liberté religieuse.

Bayane Al Yaoum

• La dimension humaine du partenariat stratégique entre l’Union européenne et le voisinage sud de la Méditerranée ne saurait être réduite à la seule problématique de l’immigration irrégulière, a estimé, mardi, Driss El Yazami, Président de la Fondation euro-méditerranéenne de soutien aux défenseur-e-s des droits de l’Homme (FEMDH). El Yazami, qui intervenait par visioconférence lors d’un échange de vues au Parlement européen sur la dimension « droits de l’Homme » du partenariat renouvelé de l’UE avec le voisinage méridional, a indiqué que cette dimension humaine est «contaminée par cette obsession» liée à l’immigration irrégulière.

• Violations des droits de l’homme: l’Algérie et le polisario décriés au CDH de l’ONU. De la répression du mouvement du Hirak aux violations des droits de l’homme dans les camps de Tindouf, en passant par les persécutions contre les minorités religieuses, les abus et les exactions commis par l’Algérie et son pantin le polisario ont été vivement décriés à l’occasion de la 46ème session du Conseil des droits de l’ONU. Cette session qui tire à sa fin après quatre semaine de débats tous azimuts en vidéoconférence, a été l’occasion pour plusieurs organisations internationales, dont l’ONU, et des militants des droits de l’homme pour brocarder ces actes répréhensibles, clouer au pilori leurs auteurs et exprimer la totale solidarité avec les victimes tant dans les villes algériennes qu’à l’intérieur des camps des séparatistes à Tindouf, une véritable « zone de non-droit » selon les termes de l’un des intervenants.

Al Alam

• Une journaliste espagnole dénonce les conditions de vie inhumaines dans les camps de Tindouf. La journaliste espagnole, Patricia Medjidi Juez, a dénoncé, mardi, les conditions de vie inhumaines et le calvaire endurés par les populations séquestrées dans les camps de Tindouf, sur le territoire algérien, soulignant que les dirigeants du « polisario » sont impliqués dans le détournement des aides humanitaires destinées à ces populations. La journaliste, qui s’exprimait en marge d’un colloque tenu mardi à Agadir sur le thème : »le Sahara marocain: genèses historiques et politiques du conflit factice et la voie pour la solution », a souligné que les dirigeants du polisario ne veulent pas un règlement du conflit autour du Sahara.

• Transferts MRE: BAM révise à la hausse ses prévisions pour 2021. Bank Al-Maghrib (BAM) a révisé à la hausse ses prévisions relatives aux transferts des Marocains résidant à l’étranger (MRE) qui devraient s’établir à 71,9 milliards de dirhams (MMDH) au titre de l’année 2021. Après avoir affiché une forte résilience en 2020, avec un accroissement de 5% à 68 MMDH, les transferts des MRE atteindraient 71,9 MMDH en 2021, puis 73,4 MMDH en 2022, précise BAM dans un communiqué sanctionnant les travaux de la première réunion trimestrielle de son conseil pour cette année.

Al Ahdath Al Maghribia

• Maroc: La croissance attendue à 5,3% en 2021. L’économie marocaine devrait enregistrer une croissance de 5,3% au titre de l’année 2021, avant de s’établir à 3,2% en 2022, prévoit Bank Al-Maghrib (BAM). « La valeur ajoutée des activités non agricoles progresserait en 2021 de 3,5% et, tenant compte d’une production céréalière estimée autour de 95 millions de quintaux (Mqx), celle du secteur agricole rebondirait de 17,6%, portant ainsi la croissance de l’économie nationale à 5,3% », indique BAM dans un communiqué sanctionnant les travaux de la première réunion trimestrielle de son conseil pour cette année.

• Signature de 21 conventions entre CAM et les acteurs du secteur agricole. Vingt et une conventions ont été signées, mardi à Rabat, entre le Crédit Agricole du Maroc (CAM) et les parties prenantes du secteur agricole et du monde rural. Portant les engagements respectifs de la Banque et des Interprofessions, 18 conventions ont été signées avec 18 interprofessions visant à accompagner l’ensemble des filières dans l’opérationnalisation des objectifs fixés dans le cadre de leurs contrats programmes 2021-2030, en facilitant l’accès aux financements du Groupe CAM à l’ensemble des opérateurs.

Assahra Al Maghribia

• L’élément social, l’un des traits les plus saillants de la Génération Green. L’élément social constitue l’un des traits les plus saillants de la stratégie Génération Green (2020-2030), conçue et élaborée conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, a indiqué le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch. Cette stratégie, qui repose sur le socle du Plan Maroc Vert, présente moult avantages au niveau social, dans la mesure où elle apporte des solutions pour l’agriculteur mais également pour le développement et la dynamisation du secteur agricole, en plus de contribuer à la sécurité alimentaire du Royaume, a-t-il expliqué à l’ouverture d’un Symposium, tenu mardi à Rabat.

• Commerce: Accord de partenariat pour la mise en place d’un incubateur de startups. Une convention de partenariat a été signée, mardi à Rabat, entre le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et numérique et l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir (UM6P), pour la mise en place d’un incubateur et accélérateur de startups dans le secteur du commerce, « Moroccan Retail Tech Builder » (MRTB). Cette convention a pour objectif d’accompagner une centaine de porteurs de projets dans le développement de solutions digitales innovantes au profit du commerce de proximité qui a besoin d’outils digitaux simples et accessibles lui permettant à la fois de se moderniser et d’améliorer sa valeur ajoutée.