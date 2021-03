« Amghar » de Bouchaib El Messaoudi primé au London international filmmaker festival

Le film documentaire « Amghar » de son réalisateur marocain Bouchaib El Messaoudi, s’est vu attribuer le prix du « Meilleur film documentaire en langue étrangère » au London international filmmaker festival.

D’une durée de 61 minutes, explique son réalisateur, « Amghar », réalisé en 2020, lève le voile sur un aspect du patrimoine culturel marocain, où Amghar (le sage) campe un personnage qui joue différents rôles pour résoudre les multiples problèmes et conflits entre les habitants, notamment aux niveaux économique et social.

Et d’ajouter que le documentaire dépeint également la vie quotidienne de différentes catégories de personnes, et la philosophie de la coexistence entre eux en faisant appel à la sagesse d' »Amghar », l’homme honnête, juste et altruiste.

Pour rappel, Amghar, produit par la société « Créativité pour la production Audiovisuelle », était également en lice sans catégorie lors de la dernière édition du Festival du film africain de Louxor.