FIFA: Peines alourdies pour Blatter et Valcke

Les anciens président et secrétaire général de la FIFA, Sepp Blatter et Jérôme Valcke, ont vu ce mercredi leurs peines alourdies par la chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante de la FIFA. Les deux dirigeants ont en effet écopé d’une nouvelle interdiction de toute activité relative au football (administrative, sportive et autre) aux niveaux national et international pour une durée supplémentaire de 6 ans et 8 mois.

Pour « violations du Code d’éthique de la FIFA », ils avaient déjà été bannis par la même chambre de toute activité liée au football et condamnés à une amende d’un million de francs suisses (environ 900.000 euros) chacun.

Un communiqué de la FIFA précise à ce propos que « l’enquête visant MM. Blatter et Valcke couvrait plusieurs chefs d’accusations, concernant notamment le versement de bonus à des hauts dirigeants de la FIFA en lien avec les compétitions de l’instance, des amendements et extensions de contrats de travail, ainsi que le remboursement par la FIFA de frais juridiques privés de M. Valcke ».

Dans sa décision, la chambre de jugement a « établi que M. Blatter avait enfreint l’art. 15 (Devoir de loyauté), l’art. 19 (Conflit d’intérêts), ainsi que l’art. 20 (Acceptation et distribution de cadeaux et autres avantages) du Code d’éthique, tandis que M. Valcke a été reconnu coupable d’infraction à l’art. 15 (Devoir de loyauté), l’art. 19 (Conflit d’intérêts), l’art. 20 (Acceptation et distribution de cadeaux et autres avantages) et l’art. 25 (Abus de pouvoir) du Code d’éthique ».

Dans le processus d’établissement des sanctions à imposer, la chambre de jugement a appliqué « le principe de la lex mitior ainsi que l’art. 11 de l’édition 2018 du Code d’éthique, qui énonce une limite maximum aux sanctions applicables ».

Et la FIFA de soutenir qu’étant donné que les interdictions prononcées par la Commission d’Éthique à l’encontre de MM. Blatter et Valcke en 2015 et 2016 n’ont pas encore été entièrement purgées, les nouvelles interdictions n’entreront en vigueur qu’une fois que les précédentes seront arrivées à leur terme (c’est-à-dire le 8 octobre 2021 et le 8 octobre 2025 respectivement).