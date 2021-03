La BNRM s’apprête à publier la Bibliographie Nationale pour la période 2015-2020

La Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc (BNRM) publiera, après un arrêt de quatre années, la Bibliographie Nationale de la période allant de 2015 à 2020, qui fournit une liste exhaustive des titres publiés au Maroc lors de cette période.

Un communiqué de la BNRM précise que cette Bibliographie compte près de 2605 titres de monographies au titre de l’année 2015, 2.689 titres pour l’année 2016, 2.908 titres pour l’année 2017, 3.095 titres pour l’année 2018, 3.282 titres pour l’année 2019 et 2.702 titres pour l’année 2020.

Pour la première fois, aux côtés des monographies, cette Bibliographie Nationale inclura un certain nombre de périodiques ainsi que des documents audiovisuels, a ajouté la même source, relevant qu’en plus de l’édition papier en six volumes de la Bibliographie Nationale, les chercheurs et les lecteurs peuvent avoir accès à sa version numérique en consultant le site officiel de la BNRM (www.bnrm.ma).

Le communiqué souligne également que la BNRM préparera, à partir de cette année, la Bibliographie Nationale sur une base annuelle et procédera à sa publication de manière régulière. Elle s’attachera également à présenter un état des lieux détaillé de l’édition au Maroc lors de la rentrée culturelle et littéraire, dans le but de faire connaître, mais également de susciter l’envie de lire ce qui est publié au Maroc.

Pour rappel, la Bibliothèque Nationale est responsable de la réalisation et de l’édition de la Bibliographie Nationale, de la vulgarisation de cette forme particulière de patrimoine, et de la diffusion à destination du grand public de tout ce qui concerne les ouvrages publiés au Maroc.