Maroc/Covid-19: Cinq nouveaux pays concernés par la suspension des liaisons aériennes

Cinq nouveaux pays viennent s’ajouter à la liste des suspensions des liaisons aériennes décidées par le Royaume dans le cadre des mesures restrictives visant à endiguer la propagation du coronavirus, notamment les nouveaux variants.

En ce sens, les autorités marocaines ont annoncé ce mercredi, la suspension des liaisons aériennes avec 5 nouveaux pays, à savoir le Mali, le Ghana, la République Démocratique du Congo, la Guinée-Conakry et la Libye, et ce à partir du 23 mars à minuit.

Avec ces 5 nouvelles liaisons suspendues, ce sont désormais 37 pas qui ne sont plus liés au Royaume par voie aérienne: L’Allemagne, l’Italie, le Danemark, la Suisse, le Royaume-Uni, la Belgique, la Turquie, l’Autriche, le Portugal, les Pays-Bas, la Pologne, la Suède, l’Irlande, la Norvège, la République Tchèque, la Finlande, l’Ukraine, la Grèce l’Australie, la Nouvelle Zélande, l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Egypte, le Koweït, le Liban et le Brésil, l’Argentine, la Bosnie-Herzégovine, le Botswana, le Cameroun, la Croatie et le Mozambique.