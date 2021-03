Coronavirus: La ministre française de la Culture hospitalisée après son infection au covid-19

Deuxième ministre française contaminée par le coronavirus en l’espace de quelques jours, Roselyne Bachelot a été hospitalisée, a annoncé mercredi son entourage.

La ministre de la Culture serait néanmoins dans un état « stable », indiquent les mêmes sources à l’Afp, ajoutant qu’il « n’inspire pas d’inquiétudes ».

« Son médecin a préconisé une surveillance accrue à l’hôpital pour les quelques jours à venir », a ajouté son entourage.

Roselyne Bachelot, 74 ans, est la deuxième ministre du gouvernement Castex a avoir été contaminée par le coronavirus et hospitalisée. Avant elle et la même semaine, c’est la ministre du Travail, Elisabeth Borne, 59 ans, qui a été hospitalisée.

La ministre de la Culture et anciennement ministre de la Santé, avait annoncé avoir été testée positive au covid-19 sur son compte Twitter. Samedi, elle a déclaré avoir été testée positive après avoir eu des « symptômes respiratoires ».

Les ministres français ne figurent pas dans la priorité des personnes à vacciner. Le gouvernement n’a pas voulu de passe-droits durant cette crise sanitaire. Ainsi, les ministres se font vacciner lorsque leur tour arrivera comme le reste des Français.

A l’heure actuelle, seuls deux membres du gouvernement ont été vaccinés, il s’agit d’Olivier Véran, qui s’est vacciner dans la catégorie du personnel soignant étant donné qu’il est neurologue et plus récemment le chef du gouvernement, Jean Castex, qui s’est fait vacciner à l’AstraZeneca pour rassurer la population quant à la sécurité de ce vaccin faisant l’objet de critiques.

La ministre qui a également été chroniqueuse télé est connue pour son humour et sa bonne humeur. Elle a remplacé Franck Riester au ministère de la Culture en juillet et a dû gérer des dossiers chauds, notamment ceux des fermetures des lieux culturels en France, fermés depuis le 30 octobre, au moment où ces lieux sont non seulement des attraits touristiques mais sont une partie intégrante du quotidien des Français.