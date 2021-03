Tuberculose: Le ministère de la Santé lance l’extension du plan stratégique de prévention 2021/23

Le ministère de la Santé a annoncé le lancement de l’extension du plan stratégique national de prévention et de contrôle de la tuberculose 2021-2023, ayant pour but de réduire le nombre de décès liés à cette maladie de 60% en 2023 par rapport à l’année 2015.

Ce plan stratégique constitue le cadre idoine d’intensification de la lutte contre la tuberculose, selon une approche multisectorielle, ancrée au développement humain et prenant en compte les valeurs et principes de droits humains et ce, en parfaite cohérence avec la stratégie mondiale de l’OMS « pour mettre fin à la tuberculose », indique le ministère dans un communiqué à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose (TB) (24 mars), célébrée cette année sous le thème « Le temps presse ».

Par ailleurs, l’année 2020 a été témoin d’une convergence exceptionnelle des politiques publiques dans le cadre de la riposte à la pandémie Covid-19, relève le communiqué, ajoutant que cet élan constitue un levier pour renforcer les efforts nationaux afin d’atteindre les objectifs de développement durable, y compris celui de « mettre fin à la tuberculose à l’horizon de 2030 ».

Au Maroc et en dépit de l’impact de la pandémie de Covid-19 sur le système de Santé, un total de 29.018 cas de tuberculose a été détecté et mis sous traitement en 2020, fait-on savoir, soulignant que d’importantes mesures innovantes ont été entreprises pour maintenir les performances des services essentiels de lutte contre la tuberculose aux niveaux escomptés, en vue d’assurer la continuité des services et la disponibilité des médicaments antituberculeux.

Le Programme national de lutte anti tuberculeuse occupe, depuis plus de trente ans, une place prioritaire dans la politique de santé au Maroc, avec l’allocation croissante de ressources, la mobilisation de partenaires nationaux et internationaux et surtout le dévouement de l’ensemble des professionnels de santé impliqués, souligne la le ministère.

En effet, poursuit-on, le programme a permis de réaliser des avancées remarquables, reconnues à l’échelle mondiale, en termes d’amélioration des taux de couverture par les services de dépistage, de diagnostic et de prise en charge, a indiqué la même source, relevant que le succès thérapeutique a été maintenu à plus de 85% depuis 1995 et par conséquent, la réduction de la charge de morbidité et de mortalité de la maladie.

Malgré ces résultats exceptionnels, la tuberculose demeure un problème de santé fortement influencé par les déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé, nécessitant une conjonction des efforts dans un cadre multisectoriel.

Au niveau international et selon les estimations de l’OMS, la tuberculose aurait touché près de 10 millions de personnes dans le monde en 2019 et causé plus de 1,4 millions de décès, faisant partie des maladies infectieuses causant le plus de décès dans le monde.

En 2020, la pandémie de Covid-19 a représenté une véritable menace pour la lutte anti tuberculeuse à l’échelle mondiale et les modélisations de l’OMS laissent entrevoir qu’il y aurait des centaines de milliers de décès supplémentaires dus à la tuberculose entre 2021 et 2025, en raison de la baisse des performances de détection et des difficultés d’accès aux soins antituberculeux.