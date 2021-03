Jouahri: Les AOR à plus de 310 MMDH à fin 2021 

Le Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri, a fait savoir que les avoirs officiels de réserve (AOR) devraient atteindre 310,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin 2021, soit l’équivalent de 6 mois et 25 jours d’importations de biens et services.

Jouahri, qui s’exprimait lors d’un point de presse en visioconférence, mardi, à l’issue de la première réunion trimestrielle du conseil de BAM au titre de 2021, a indiqué que ces avoirs se renforceraient à 318,6 MMDH au titre de l’année prochaine, soit 7 mois d’importations de biens et service et ce, compte tenu des flux prévus du financement extérieur du Trésor.

L’encours des AOR a atteint 320,6 MMDH en 2020, représentant ainsi l’équivalent de 7 mois et 16 jours d’importations de biens et services, impacté entre autres par la progression des tirages extérieurs, a-t-il encore dit, notant que les recettes des investissements directs étrangers (IDE) devraient avoisiner 3,2% du produit intérieur brut (PIB) après avoir baissé à 2,4% en 2020.

Les recettes de voyage connaitraient, pour leur part, sous l’hypothèse d’une hausse graduelle des arrivées de touristes étrangers à partir du second semestre de cette année, une progression modérée tout en restant bien en deçà des niveaux d’avant crise, a-t-il fait savoir. Quant au taux de change effectif réel, il s’est apprécié de 0,8% en 2020, mais devrait se déprécier du même taux en 2021 et de 0,6% en 2022, conséquence d’un niveau d’inflation domestique inférieur à celui des pays partenaires et concurrents commerciaux, a précisé le Wali de BAM.

Pour rappel, lors de cette réunion, le Conseil de BAM a estimé que l’orientation de la politique monétaire reste largement accommodante, assurant des conditions de financement adéquates. Il a jugé en particulier que le niveau actuel du taux directeur demeure approprié et a décidé ainsi de le maintenir inchangé à 1,5%.