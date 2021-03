Aéroport de Nador: Baisse de 41,48 % du trafic passagers à fin février

Le nombre de passagers qui ont utilisé l’aéroport de Nador-Al Aroui durant les deux premiers mois de cette année a connu une baisse de 41,48 % par rapport à la même période de l’année 2020.

Les statistiques de l’Office national des aéroports (ONDA) montrent que les passagers ayant transité via cet aéroport à fin février 2021 sont au nombre de 64.994, contre 111.062 durant la même période de 2020, avec une part évaluée à 6,11%.

Pour le seul mois de février dernier, le nombre de passagers enregistrés au niveau de l’aéroport de Nador a atteint 28.148 voyageurs contre 55.313 passagers durant le même mois de l’année écoulée, soit une diminution de 49,11, avec une part évaluée à 6,70 %.

Ce résultat place cette plateforme aéroportuaire à la 4ème place à l’échelon national et au premier rang sur le plan régional devant l’aéroport Oujda-Angad et celui de Bouarfa.

La ville de Nador est desservie à partir de plusieurs aéroports notamment Bruxelles et Charleroi (Belgique), Amsterdam (Pays-Bas), Paris, Marseille et Montpellier (France), Madrid, Barcelone, Majorque et Gérone (Espagne), Francfort, Cologne et Dusseldorf (Allemagne).

Les aéroports du Royaume ont enregistré en février 2021 un volume de trafic commercial passager de 420.384 passagers, contre 1.952.145 accueillis en février 2020, soit une baisse de l’ordre de 78,47% par rapport à la même période de l’année 2020.