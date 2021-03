Pays-Bas : L’exécutif condamne les incidents survenus aux consulats du Maroc à Utrecht et Den Bosh

Les Pays-Bas ont condamné, mardi, les incidents survenus récemment aux consulats du Maroc à Den Bosh et Utrecht et promis de prendre toutes les mesures sécuritaires et judiciaires à l’encontre de leurs auteurs.

En réponse à une série de neuf questions écrites du député Martijn Van Helvert du Parti Appel Démocrate-Chrétien (CDA), sur les incidents à l’encontre des édifices et des hommes et femmes fonctionnaires de la représentation diplomatique marocaine survenus au mois de janvier et de mars, les ministres néerlandais de la Justice et de la Sécurité, Ferd Grapperhaus et le ministre des Affaires étrangères, Stef Blok ont condamné au nom du gouvernement néerlandais, ces actes qu’ils ont qualifiés d’inacceptables.

A titre de rappel des individus ont commis des actes ignobles et indignes, en violation de la convention de Vienne sur l’inviolabilité des postes diplomatiques, et ont profané le drapeau national et des symboles du Royaume. Le même incident s’était produit en janvier dernier au consulat du Maroc à Utrecht, et ce sont les mêmes individus qui ont agi de la sorte impunément jusqu’à présent. Nos représentants consulaires et l’Ambassadeur avaient portaient plainte et avaient saisi les autorités gouvernementales sans qu’il y est de suites effectives.

Les ministres ont reconnu par écrit que « ces dernières années, des manifestations ont eu lieu à plusieurs reprises à proximité des consulats marocains ainsi que devant l’ambassade du Maroc ». Ils ont affirmé avoir pris connaissance d’un incident récemment dans un consulat marocain où « des manifestants se sont livrés à des intimidations et des menaces à l’encontre du personnel consulaire et des visiteurs. Les incidents dont nous avons connaissance concernent des infractions pénales de diverses natures, sur lesquels, dans certains cas, des rapports ont été établis », ont-ils affirmé dans leur missive adressée au Président de la Chambre des Représentants des Etats Généraux.

« Nous savons que cela impliquait des agressions, des menaces et des destructions. S’il y a des infractions pénales, la police et le ministère public agiront à leur encontre », ont ajouté les signataires.

Les Etats généraux sont le parlement bicaméral des Pays-Bas depuis 1814. Ils comprennent deux chambres. La Première Chambre est la chambre haute ou Sénat, élue tous les quatre ans par les membres des assemblées provinciales, comptant 75 membres.

Cela étant, le chef de la diplomatie néerlandaise a pour sa part souligné « Il est nécessaire que le personnel et les visiteurs des ambassades et consulats aux Pays-Bas puissent s’y rendre en toute sécurité, sans avoir à faire face à de telles intimidations», notant qu’« en tant que pays hôte, les Pays-Bas ont une responsabilité particulière envers les ambassades et les consulats et doivent veiller à ce qu’ils puissent fonctionner correctement et en toute sécurité ». Stef Blok a en outre affirmé que les autorités concernées sont en contact permanent avec les ambassades et les consulats et prennent très au sérieux les menaces et autres infractions pénales contre ces derniers. Blok a également indiqué comprendre « que les incidents dans les représentations du Maroc, notamment la profanation du drapeau national peuvent provoquer l’indignation au sein de la communauté marocaine », exprimant ses regrets que ces incidents se soient produits.

Le ministre a assuré que les autorités de son pays prendront des mesures supplémentaires pour renforcer la sécurité des représentations diplomatiques et consulaires du Royaume. Le ministère des Affaires étrangères, le Coordinateur national pour la lutte contre le terrorisme et la sécurité et la police sont en contact avec les représentants de l’ambassade du Maroc et des consulats marocains à cet effet, a-t-il précisé. Pour sa part le ministre de la Justice et de la Sécurité, Ferd Grapperhaus fait savoir qu’en tant que Coordinateur national pour la lutte contre le terrorisme et la sécurité, il avait demandé aux unités des régions où se trouvent l’ambassade et les consulats, d’être extrêmement vigilantes en ce qui concerne la sécurité des représentations marocaines.

« Si la menace et le risque le justifient, le gouvernement peut prendre des mesures de sécurité supplémentaires. Comme votre Assemblée le sait, nous ne pouvons pas commenter la nature de ces mesures. Le ministère des Affaires étrangères, la NCTV et la police ont des contacts permanents avec les représentants de l’ambassade du Maroc et des consulats marocains. Si une enquête pénale toujours en cours révèle qu’il y a eu un acte criminel, il appartient au ministère public de décider s’il y a lieu d’engager des poursuites à cet égard. Lorsque des personnes commettent des infractions pénales lors d’une manifestation, telles que des intimidations criminelles et / ou des menaces, la police peut agir contre cela sous l’autorité du procureur général » est-il encore écrit.