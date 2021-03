Algérie : Les étudiants n’en démordent d’un 109e mardi des plus réussis

Les étudiants à Alger, qui de semaine en semaine sont de plus en plus nombreux à battre le pavé, rejoints par de nombreux citoyens, ont marché à nouveau ce 23 mars 2021 au centre-ville de la capitale Pour leur 109ème mardi du Hirak estudiantin. Des centaines de personnes ont marché de la Place des martyrs, point de départ de la manifestation, vers Alger-Centre, point de chute de la marche.

Les manifestants ont promis de marcher jusqu’à ce que le changement se réalise. Mais ce phénomène n’est pas propre qu’à la capitale D’Algérie le mouvement du Hirak estudiantin qui à chaque mardi prend de l’ampleur, a fait parler de lui à Oran et Bejaia où la manifestation de la semaine dernière avait été brutalement empêchée par la police. Depuis les évènements de mardi et jusqu’en début de la semaine hier, des appels ont été lancés par la communauté universitaire locale, notamment celle des enseignants, pour une participation en force à la marche de ce mardi.

Beaucoup appréhendaient ce qui allait se passer après les images de l’empêchement de la manifestation de la semaine dernière. Finalement, le mot d’ordre a été largement suivi par les étudiants et les enseignants et la marche a bien eu lieu, dans le calme cette fois. Pour rappel, les forces de l’ordre avaient procédé mardi dernier à l’encerclement de l’université de la ville, empêchant les étudiants à coups de bastonnades et d’arrestations d’entamer leur marche.

A Alger où le même scénario avait eu lieu le 23 février dernier empêchant ainsi les étudiants de manifester, ce mardi 23 mars 2021 c’est sans problème qu’ils ont battu le pavé et ce fut une autre grande manifestation. On craignait qu’en cette période d’examens de certaines filières, les étudiants soient mobilisés et donc peu nombreux à marcher, que nenni ! Ils ont même été plus nombreux rejoints comme à l’accoutumée par les citoyens. La manifestation a démarré à la mi-journée de la place des martyrs à destination du centre d’Alger sans dévier de son itinéraire classique dans le calme.

Tout au long du trajet la foule a grossi au fur et à mesure que l’on se dirigeait vers le point de chute, à chaque rue, les manifestants sont rejoints par d’autres, étudiants ou citoyens. On ne signale pas de violence policière quoique le dispositif sécuritaire habituel fut tout de même imposant avec des cordons de sécurité hermétique autour des institutions comme le Parlement.

En tête de la marche, des dizaines d’étudiants et d’étudiantes brandissaient plusieurs pancartes exprimant leurs revendications et leurs avis sur les événements de la semaine et les développements de la situation politique. Le portrait de l’étudiant Miloud Benrouane est brandi. « Un étudiant oublié dans les geôles du régime », lit-on. Benrouane est en détention à Biskra depuis octobre 2020. La libération de tous les détenus d’opinion a été aussi exigée et les slogans habituels du Hirak rejetant le processus électoral et exigeant un changement radical du système politique, et un Etat civil et non militaire, liberté de presse et de la justice, entre autres ont été scandés.