Le Prince Harry décroche un emploi à la Silicon Valley

Le prince Harry a décroché son premier emploi depuis qu’il a renoncé à ses fonctions royales, en tant que nouveau directeur de d’une société de technologie dans la Silicon Valley en Californie.

BetterUp, une entreprise spécialisée dans le coaching des employés et les services de santé mentale, a annoncé qu’elle avait embauché Harry mardi à un poste de direction. Le porte-parole du duc de Sussex a confirmé le nouveau rôle dans une déclaration aux médias.

«En tant que premier Chief Impact Officer de BetterUp, mon objectif est de susciter des dialogues critiques sur la santé mentale, de créer des communautés solidaires et compatissantes et de favoriser un environnement propice à des conversations honnêtes et vulnérables», a déclaré le prince Harry dans un communiqué publié par la société. « Et mon espoir est d’aider les gens à développer leur force intérieure, leur résilience et leur confiance », a-t-il ajouté.

Harry est répertorié sur la page de l’équipe de direction de la société sous le nom de «Prince Harry, le duc de Sussex – Chief Impact Officer». Son nom apparaît en troisième position sur la liste de plus de deux douzaines de dirigeants, derrière seulement les co-fondateurs de la société.

La biographie de Harry sur le site le décrit comme un «vétéran humanitaire, militaire, défenseur du bien-être mental et environnementaliste».

Harry a récemment révélé dans son interview choc avec Oprah Winfrey qu’il ne tirait plus d’argent des coffres de la famille royale et qu’il dépendait plutôt de la fortune que lui avait laissée sa défunte mère Diana, la princesse de Galles.

Fondée en 2013, BetterUp propose des programmes de coaching, de conseil et de mentorat sur mobile pour les employés de plus de 300 entreprises, notamment Chevron, Snap Inc et AT&T’s Warner Media.

Le mois dernier, le fournisseur de services de coaching des employés a levé 125 millions de dollars américains, portant sa valorisation à 1,73 milliard de dollars.