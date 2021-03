L’essentiel de l’enquête 2020 et des perspectives 2021 de la note d’information du HCP sur les entreprises

Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) réalise, trimestriellement, des enquêtes de conjoncture concernant les entreprises industrielles, énergétiques et minières, le Bâtiment et Travaux Publics ainsi que de l’industrie environnementale. Le but de ces enquêtes est d’appréhender, à travers les opinions, des responsables d’entreprises, les tendances d’évolution, à court terme, relatives à la production, l’utilisation des capacités productives, les investissements, les carnets de commandes et la main-d’œuvre, etc. nous dit encore le HCP.

Voici les dix points clés de la note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) sur les résultats des enquêtes de conjoncture auprès des entreprises relevant des secteurs de l’industrie manufacturière, de l’extractive, de l’industrie énergétique, et de la construction pour le dernier trimestre de l’exercice écoulé et les perspectives d’avenir.

Au quatrième trimestre 2020, relève le document, la production de l’industrie manufacturière aurait connu une stabilité, résultat d’une augmentation de la production dans les branches de la « Métallurgie« , de la « Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique » et de l’« Industrie pharmaceutique« , et d’une diminution de la production dans les branches de la « Fabrication de boissons » et de la « Fabrication d’équipements électriques« . Toujours au cours de trimestre, la production de l’industrie extractive aurait affiché une hausse imputable à une augmentation de la production des « Autres industries extractives ».

Quant à la production de l’industrie énergétique, elle aurait connu, au quatrième trimestre 2020, une stabilité due principalement à une stagnation dans la « Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné« . Autre point non négligeable que mentionne le HCP, la production de l’industrie environnementale qui aurait enregistré une augmentation imputable à une hausse de l’activité du « Captage, traitement et distribution d’eau« . Pour ce qui est de l’activité dans le secteur de la construction, il aurait connu une baisse au titre du dernier trimestre de 2020. Cette évolution aurait été due, d’une part, à la diminution d’activité dans les branches des » Travaux de construction spécialisés » et du » Génie civil » et, d’autre part, à la hausse d’activité dans la branche de la « construction de bâtiments« .

Au 1er trimestre 2021, les entreprises de l’industrie manufacturière devraient s’attendre à une légère augmentation de leur production. Ces anticipations seraient attribuables, d’une part, à une hausse de l’activité des « Industries alimentaires » et de l’« Industrie chimique » et, d’autre part, à une diminution de celle de l’« Industrie automobile » et de la « Fabrication d’autres matériels de transport« . Les prévisions pour les entreprises de l’industrie extractive auront une hausse de leur production nous dit encore le HCP. Cette évolution serait imputable principalement à une augmentation de la production des phosphates. Quant à La production énergétique attendue pour le 1er trimestre 2021, elle devrait connaître une stabilité attribuable à une stagnation de la « Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné ».

Pour ce premier trimestre 2021, les entreprises de l’industrie environnementale anticipent une augmentation de la production notamment dans les activités du « Captage, traitement et distribution d’eau ». Les anticipations avancées par les chefs d’entreprises du secteur de la construction, pour le 1er trimestre 2021, font ressortir, globalement, une diminution de l’activité. Cette évolution résulterait, d’une part, de la baisse d’activité prévue au niveau des branches des « Travaux de construction spécialisés » et du « Génie civil » et, d’autre part, de la hausse d’activité attendue dans la branche de la « construction de bâtiments« .