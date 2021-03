Le MMVI présente l’exposition « A bonne distance(s) »

L’exposition « A bonne distance(s) », une sélection de plus de 200 images capturées par les photographes de l’AFP pour raconter les effets d’une pandémie qui a bouleversé l’histoire du monde, a été présentée lors d’une conférence de presse tenue mardi au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI) à Rabat.

Présentée par l’Agence France-Presse (AFP) en collaboration avec l’Institut français du Maroc et la Fondation nationale des musées du Maroc (FNM), cette exposition se tiendra du 29 mars au 30 juin 2021 et se déploiera sur plusieurs sites à Rabat.

Pour le président de la FNM, Mehdi Qotbi, cette exposition n’est que le début de la fête de la photographie, célébrée par la Fondation.

Qotbi s’est dit « heureux de cette coopération qui ne date pas d’aujourd’hui avec l’Institut français, tout en remerciant l’AFP d’avoir réuni ces photos et donné la primeur au public marocain de voir cette perception des photographes et de nous donner une lueur d’espoir, car en dépit de la période compliquée et difficile, il y a d’après les photos des sourires qui s’esquissent, de l’espoir qui s’annonce et on aura certainement de bons moments à vivre ».

Même son de cloche du côté de la Directrice générale de l’Institut français du Maroc, Clélia Chevrier Kolačko, s’est dite « ravie » de présenter une exposition unique qui met en valeur le talent artistiques des photographes de l’AFP, « une facette méconnue de leur travail », et qui répond à la stratégie de l’Institut français d’investir dans les lieux publics et d’aller à la rencontre du public.

« Cette exposition va tourner dans tout le Royaume à travers les antennes de l’Institut français durant l’année, sous des formes différentes selon les lieux choisis pour la présenter », a-t-elle expliqué à la MAP.

« Ce grand rendez-vous +Hors-les-murs+, lancé pendant le mois de la Francophonie pour que +la culture s’offre à tous les publics, dans les rues de Rabat+, a pour idée d’être présenté à un maximum de personnes pour qu’elles puissent les contempler, réfléchir à cette pandémie qui nous touche tous et qu’on peut voir aussi comme une ouverture à d’autres perspectives », a-t-elle ajouté.

De son côté, la directrice du bureau de l’AFP à Rabat, Sophie Pons, a fait savoir que l’exposition présente des images prises par 450 photographes de l’agence qui ont travaillé pendant un an dans 150 pays pour arriver à donner une vision de la pandémie en travaillant sur le terrain dans des circonstances difficiles quand tout le monde était confiné .

Une projection de quelques photographies de l’exposition a été présentée à l’issue de la conférence de presse.