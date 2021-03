C’est une production qui promet déjà d’être un succès. Jamie Foxx jouera Mike Tyson dans une mini-série autobiographique.

Le projet est nommé «Tyson» et sera produit par le seul et l’unique Martin Scorsese. Cette mini-série avait été initialement prévu comme un film mettant en vedette Foxx, qui a remporté un Oscar pour avoir joué Ray Charles dans le film de 2004, « Ray ».

La série, écrite par Colin Preston, racontera l’incroyable histoire de la vie de Tyson et comment il est entré dans l’histoire de la boxe à seulement 20 ans.

« Je cherche à raconter mon histoire depuis un certain temps », a déclaré Tyson dans un communiqué. « Avec le lancement récent de Legends Only League et l’excitation des fans suite à mon retour sur le ring, je me sens maintenant comme le moment parfait. J’ai hâte de collaborer avec Martin, Antoine, Jamie et toute l’équipe créative pour offrir au public une série. qui non seulement capture mon parcours professionnel et personnel, mais aussi inspire et divertit », a-t-il ajouté.

La série n’est actuellement pas associée à un réseau ou à un service de streaming. Tyson et sa femme Kiki seront également les producteurs exécutifs.

Tyson, ancien champion du monde des poids lourds, est considéré comme l’un des boxeurs les plus redoutés de tous les temps. Il a terminé sa première année en tant que boxeur professionnel avec une fiche de 15-0, avec toutes les victoires par KO.

« Iron Mike » avait 20 ans et quatre mois lorsqu’il est devenu le plus jeune champion poids lourd de l’histoire de la boxe. Il a une fiche de 50-6 en carrière, avec 44 des 50 victoires à élimination directe.

Tyson a fait son retour sur le ring contre Roy Jones Jr. en novembre dernier lors d’un match nul à l’issue duquel il a montré qu’il n’avait rien perdu de sa poigne.