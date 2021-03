Génération Green : Des solutions pour l’agriculteur mais également pour le développement du secteur

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des eaux et forêts, Aziz Akhannouch a estimé que l’élément social constitue l’un des traits les plus saillants de la stratégie Génération Green (2020-2030), conçue et élaborée conformément aux orientations royales.

S’exprimant à l’ouverture d’un Symposium ce mardi 23 mars à Rabat, sous le thème « Génération Green : quel accompagnement par le Groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) ?« , Akhannouch a explique que cette stratégie, qui repose sur le socle du Plan Maroc Vert, présente moult avantages au niveau social, dans la mesure où elle apporte des solutions pour l’agriculteur mais également pour le développement et la dynamisation du secteur agricole, en plus de contribuer à la sécurité alimentaire du Royaume, notant que cette même stratégie bénéficiera à un grand nombre de la population rurale pour qu’elle devienne classe moyenne agricole et permettra également l’accès de 400.000 ménages agricoles à cette même classe.

En détaillant cette stratégie, le ministre a abordé le volet financement, notant que la stratégie bénéficiera de l’appui de la Banque mondiale à hauteur de 800 millions de dollars, qui sont d’ores et déjà « disponibles pour financer ce plan ».

Il a également indiqué que le Crédit Agricole du Maroc accompagnera les dispositions de cette stratégie importante dans son volet portant sur l’élément humain et sur la classe moyenne rurale, à travers le déploiement d’une offre destinée aux jeunes porteurs de projets dans le monde rural.

Le président du directoire du CAM, Tariq Sijilmassi, également présent lors de cet évènement, a de son côté relevé que la banque s’engage dans le cadre de l’accompagnement de la stratégie Génération Green, à mettre en place un dispositif institutionnel complet qui comprend des mesures de soutien et d’appui spécifiques à chacune des filières agricoles et un dispositif d’accompagnement personnalisé par opérateur.

Ainsi, le CAM prévoie d’accompagner de façon effective les parties prenantes pour la dynamisation de la filière agricole et la mise en œuvre des dispositions des différents contrats-programmes, poursuit le président du directoire de la banque, en plus d’apporter les financements nécessaires à même de stimuler les investissements et répondre aux besoins de fonctionnement de l’ensemble des filières de production agricole via des offres de financement adaptées aux éventuels besoins des filières agricoles.

L’importance de la digitalisation de l’écosystème agricole, a aussi été mise en avant par Tariq Sijilmassi. « La digitalisation permet de dématérialiser les moyens de paiement en vue de mieux maitriser la traçabilité des flux financiers. Elle contribue également à l’inclusion financière des petits agriculteurs, en favorisant leur accès au financement« , a précisé le responsable.

Par ailleurs, l’importance de la filière agricole dans le développement économique et social du pays, a été soulignée par Mohamed Ammouri, président de la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (COMADER), qui a révélé que la filière contribue à hauteur de 20% dans le PIB du Royaume. et que le secteur emploie 40% de la main d’œuvre nationale, soit 80% dans le milieu rural« .

En vue de participer au développement d’un environnement propice à l’émergence d’une classe moyenne agricole, Ammouri, a relevé la nécessité d’apporter une contribution significative à l’employabilité des jeunes dans la filière agricole, de promouvoir l’entreprenariat dans le milieu rural et de créer l’emploi.

Clôturant un cycle de rencontres entre les différents opérateurs du secteur et formalisant les engagements et les mesures d’accompagnement mises en œuvre par le groupe CAM, ce symposium, tenu en « phygital« , est co-organisé en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, la Fédération des chambres d’agriculture du Maroc et la COMADER.