Revue de presse quotidienne de ce mercredi 24 mars 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce mercredi 24 mars 2021

L’Opinion

• Le Maroc est premier producteur africain d’argent et de barytine. La part du secteur minier dans le PIB national est estimée à 10% avec un nombre d’emplois directs d’environ 40 000. En termes d’exportations, le secteur contribue à hauteur de 80 % en volume et 20 % en valeur. La production dépasse 38 millions de tonnes, dont 35 millions de phosphate et environ 3 millions de tonnes pour les autres produits (argent, cobalt, plomb, zinc, cuivre, manganèse, Guenfoud barytine, bentonite, sel gemme, Zelmou fluorine, fer, argiles, talc…). Leader mondial dans le domaine des phosphates, le Maroc est premier producteur africain d’argent et de barytine, et occupe le troisième rang pour la fluorine et le cobalt sur le continent. Les principales mines actuellement en production, toutes découvertes par l’ONHYM et sont mises en exploitation dans le cadre de partenariat public-privé.

• La deuxième phase du programme relatif au renforcement des capacités des porteurs de projets de l’économie sociale et solidaire (ESS) dans la région de Dakhla-Oued Eddahab a été lancée à Dakhla. Ce programme qui bénéficiera à 70 coopératives et 30 auto-entrepreneurs a été initié lors d’une rencontre de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui avec les professionnels du secteur du tourisme et de l’artisanat de la région. Il consiste à améliorer la productivité et les performances économiques des porteurs de projets de l’économie sociale et solidaire, à même d’assurer la solidité et la pérennité des activités nouvellement créées et de consolider les activités existantes. Il vise également à doter les responsables des organisations professionnelles des compétences opérationnelles nécessaires en matière de gestion, leur permettant ainsi de gagner en professionnalisme et en efficacité.

Le Matin

• Le Maroc reste le seul partenaire « stable » et « fiable » de l’UE dans la région sud-méditerranéenne. Le Maroc reste le seul partenaire « stable » et « fiable » de l’Union européenne dans toute la région sud-méditerranéenne, a souligné Andrea Cozzolino, président de la Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb au Parlement européen. Cozzolino, qui intervenait par visioconférence lors d’un échange de vues au Parlement européen sur la dimension « droits de l’Homme » du partenariat renouvelé de l’UE avec le voisinage méridional, a mis en avant les performances du Royaume notamment « sa capacité de réagir à la pandémie du Coronavirus ». L’eurodéputé italien, également membre de la sous-commission des droits de l’Homme et de la commission des Affaires étrangères du Parlement européen, a relevé que le Maroc a montré l’exemple avec « sa campagne de vaccination et son plan de croissance et de développement économique intéressant que nous suivons avec la plus grande attention ».

• Vers la mise en place d’un incubateur de startups. Une convention de partenariat a été signée entre le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et numérique et l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir (UM6P), pour la mise en place d’un incubateur et accélérateur de startups dans le secteur du commerce, « Moroccan Retail Tech Builder » (MRTB). Paraphée par le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, et le président de l’UM6P, Hicham El Habti, cette convention a pour objectif d’accompagner une centaine de porteurs de projets dans le développement de solutions digitales innovantes au profit du commerce de proximité qui a besoin d’outils digitaux simples et accessibles lui permettant à la fois de se moderniser et d’améliorer sa valeur ajoutée. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du déploiement du Plan de relance du commerce 2021-2023, qui compte parmi ses axes stratégiques la consolidation des meilleures pratiques du commerce à travers la digitalisation, dont l’importance a suscité une prise de conscience collective au cours de la crise sanitaire du Covid-19.

L’Economiste

• Tourisme, transport aérien… une mesure qui tombe à pic. Industrie touristique, transport aérien, location de voitures, salles de sport… De nombreux secteurs sont ciblés par l’avis qui vient d’être rendu par le Conseil national de la comptabilité pour atténuer l’incidence comptable de la pandémie sur les entreprises. De concert avec l’Ordre des experts-comptables, il a été décidé de revoir la comptabilisation des pertes et des charges versées par les opérateurs pour faire face à la crise sanitaire ainsi que les charges fixes supportées malgré la sous-activité. Le dispositif porte également sur la révision des plans d’amortissement de certaines immobilisations sous-utilisées par rapport à une année normale. D’une portée générale, la mesure pourra être activée au-delà des exercices 2020 et 2021.

• Air France de retour à Tanger. A partir de cet été, Air France ouvrira une nouvelle liaison aérienne vers Tanger au départ de Paris-Charles de Gaulle. En partenariat avec l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), la compagnie aérienne Air France renforce sa présence sur le Maroc à travers le lancement dès le 3 juin d’une nouvelle liaison aérienne reliant la capitale française et la capitale du détroit à raison de 3 vols hebdomadaires (jeudi/dimanche en juin, mardi de vendredi/dimanche en juillet/août). Air France consolide ainsi sa présence sur le 5 villes marocaines: Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir et Tanger.

Libération

• Hausse drastique des coûts d’importation des produits oléagineux. La hausse des prix des produits oléagineux amorcée fin 2020 a démontré l’importance de développer la production nationale d’oléagineux pour réduire la dépendance du Maroc aux importations et améliorer l’autonomie alimentaire. Avec la hausse des prix des produits oléagineux durant le deuxième semestre 2020, le Maroc a vu ses coûts d’importation drastiquement augmenter. Ceci démontre l’importance de développer la production nationale d’oléagineux pour réduire la dépendance aux importations et améliorer l’autonomie alimentaire. Ces ambitions sont portées par l’interprofession marocaine (Folea) et soutenues par le programme Maghreb Oléagineux, cofinancé par l’Union européenne et Terres Univia, qui accompagne les agriculteurs marocains souhaitant développer les cultures du colza et du tournesol, indique-t-on dans un communiqué.

• Tan-Tan : Hausse de 25% de la quantité de poisson commercialisée au marché de gros. La quantité de poisson commercialisée dans le marché de gros du port de Tan-Tan (El Ouateya) a atteint 4.700 tonnes depuis le début de l’année, pour une valeur de 130 millions de dhs, soit une hausse de 25% par rapport à l’année précédente, selon des données de la délégation régionale de l’Office national des pêches (ONP). La quantité de poisson débarquée dans ce marché a enregistré, elle aussi, une augmentation de 9% en comparaison avec la même période de l’année 2020, a déclaré le directeur régional de l’ONP à Tan-Tan, Lekhel Mrabih Rebou. Une partie de la quantité de poisson débarquée au port de Tan-Tan est destinée aux besoins du marché local, alors que la grande partie est dirigée vers les marchés régional et national, a-t-il expliqué.

Al Bayane

• Chami appelle à lever les barrières culturelles à l’autonomisation des femmes. Le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Ahmed Reda Chami, a appelé à lever les barrières culturelles, cultuelles et les raisons objectives qui entravent l’autonomisation des femmes. S’exprimant à l’ouverture d’une rencontre internationale organisée par le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) sous le thème « La parité en politique : Un impératif pour l’effectivité de l’égalité », Chami a jugé nécessaire le renforcement de l’approche de « discrimination positive » et la déclinaison du principe de la parité dans tous les domaines. Cette autonomisation est tributaire également de l’implication effective de la femme marocaine dans la vie socio-économique et politique, a-t-il relevé, expliquant que « les droits ne se donnent pas, les droits se prennent, et nécessitent un réel engagement et volontarisme de la part des femmes elles-mêmes ».

• Fret aérien : RAM adopte le bon à délivrer électronique. La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) a annoncé l’adoption du bon à délivrer électronique et ce, en partenariat avec Portnet (Guichet unique national des procédures du commerce extérieur). « Dans le cadre du déploiement de sa stratégie de digitalisation du fret aérien, Royal Air Maroc poursuit son innovation et s’associe à Portnet S.A. pour l’adoption du bon à délivrer (BAD) électronique », indiquent RAM et Portnet dans un communiqué conjoint. Après avoir lancé la dématérialisation de la soumission des déclarations sommaires via PortNet, la compagnie nationale amorce désormais la délivrance électronique du BAD, auparavant remis physiquement par le transporteur au consignataire de la marchandise, fait savoir la même source, soulignant que grâce à cette innovation, RAM « participe activement à la fluidification des flux du fret aérien et améliore la transparence et la traçabilité des opérations y afférent ».

Al Massae

• La tuberculose tue 3.000 Marocains par an. Selon l’Association nationale pour la sensibilisation et la lutte contre la tuberculose, la tuberculose cause 3.000 décès annuellement. Cette maladie continue de se propager dans les grandes villes, ce qui laisse déduire qu’il s’agit d’un problème de santé publique, puisque tous les efforts déployés pour combattre cette maladie n’ont pas eu l’effet escompté. Elle exige donc le renforcement du dispositif pour protéger les populations. Cette maladie est présente dans les régions de Casablanca-Settat, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Rabat-Kénitra, Fès-Meknès, Marrakech-Safi et Souss-Massa. Selon les dernières données de l’Organisation mondiale de la santé, le Maroc a enregistré 31.536 cas de tuberculose, ce qui représente une incidence de 97 cas pour 100.000 habitants.

• Oujda : Interpellation de quinze individus pour organisation de l’immigration clandestine et traite humaine. Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire, en coordination avec les services de la préfecture de police d’Oujda, ont interpellé lundi, quinze individus, dont un recherché au niveau national, pour leur lien présumé avec un réseau criminel actif dans l’organisation de l’immigration clandestine et la traite des êtres humains. Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que des interventions sécuritaires menées simultanément ont abouti à l’interpellation des suspects à Oujda, Touissit Boubker et dans la commune de Tilioua (zone de l’Oriental), notant que les opérations de fouille ont permis de saisir des reçus de virements liés à des activités d’immigration clandestine, ainsi que d’importantes sommes d’argent, des téléphones portables, cinq voitures et des armes blanches, outre des documents administratifs et des pièces d’identité au nom des candidats à l’immigration clandestine.

Bayane Al Yaoum

• Taza: une équipe médicale porte assistance à une femme enceinte bloquée par la neige. Une équipe médicale relevant de la délégation provinciale de la santé de Taza a porté assistance à une jeune femme enceinte, coincée par la neige à Tizi Ouasli, au niveau du douar Sidi Aissa, alors qu’elle venait de perdre les eaux. Aussitôt informée par les autorités provinciales, une équipe médicale du centre de santé de Tisi Ouasli a été dépêchée sur les lieux, où la jeune femme (24 ans) a été prise en charge par la sage-femme avant d’accoucher de jumeaux.

• Afrique: Le succès de l’industrialisation durable nécessite de combler plusieurs déficits. Le succès de l’industrialisation durable et de la numérisation des économies africaines demeurent tributaires de la capacité de l’Afrique à combler ses principaux déficits notamment, en matière d’infrastructures, de ressources humaines et de financement, a souligné, lundi, le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun. Benchaâboun, qui présidait par vidéoconférence, en sa qualité de Président du Bureau sortant de la Conférence des ministres des finances, de la planification et du développement économique de la commission économique des Nations-Unies pour l’Afrique (CEA), l’ouverture de la 53ème session de la Conférence, a insisté sur l’importance de la mobilisation de nouvelles sources de financement innovantes, notamment dans le cadre de partenariats avec le secteur privé, ainsi que de l’implication plus active de la communauté financière internationale pour accompagner les pays africains dans leurs processus de transformation économique.

Al Ahdath Al Maghribia

• Lancement du projet culturel « Pour la mémoire collective de Salé : Hommes, lieux et aspects ». La Fondation Salé pour la Culture et les Arts a annoncé le lancement, en collaboration avec les associations Bouregreg, Salé Avenir et Driss Ben Mamoun pour le Melhoun, d’un projet culturel intitulé « Pour la mémoire collective de Salé : Hommes, lieux et aspects ». L’objectif de cette initiative est de jeter la lumière sur les Hommes, les lieux et les aspects de la ville n’ayant pas été documentés et dont il ne reste que des contes partagés entre les habitants de la ville, ou parfois faisant l’objet de références et d’images véhiculées sur les réseaux sociaux, peut-on lire sur le site web de la Fondation Salé pour la Culture et les Arts.

• Une amélioration du pouvoir d’achat des ménages en vue. Selon une note de conjoncture de la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), le pouvoir d’achat des ménages enregistrera une amélioration au cours de l’année 2021 grâce à l’amélioration des revenus des ménages, en ligne avec les prévisions positives de la campagne agricole 2020/2021, la bonne performance des transferts des Marocains résidant à l’étranger (plus 8,8% fin janvier), et la maîtrise de l’inflation. Cette amélioration du pouvoir d’achat serait attribubale aux perspectives favorables que laisse entrevoir la campagne agricole 2020/2021 (cumul pluviométrique: +26,1% et taux de remplissage des barrages à usage agricole à 44,9% à fin janvier, bonne situation du couvert végétal à fin février), explique la DEPF. En revanche, les secteurs du tourisme et de l’investissement poursuivent leur déclin en raison de la crise.

Assahra Al Maghribia

• Pandémie: Le CNC émet un nouvel avis sur les incidences comptables. Le Conseil National de la Comptabilité (CNC) a annoncé, lundi, l’émission de l’avis n° 14 complétant l’avis n° 13 explicitant les incidences comptables de la pandémie de la Covid-19. Cet avis, élaboré en concertation avec l’ordre des experts comptables, a été examiné par le comité permanent du CNC, réuni le 10 mars 2021, indique le ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration dans un communiqué. L’avis est applicable aux exercices ouverts en 2020 et 2021 et à tous les exercices ultérieurs qui seraient affectés éventuellement par l’état d’urgence sanitaire du fait de la pandémie de la Covid-19.

• Le Maroc a réussi une gestion « admirable » de la pandémie de Covid-19 grâce à l’implication personnelle de SM le Roi. Le Maroc a réussi à gérer la pandémie de Covid-19 d’une manière « admirable » grâce à l’implication personnelle de SM le Roi Mohammed VI, qui a « pris l’initiative et montré le chemin », a affirmé l’Ambassadeur du Japon au Maroc, Takashi Shinozuka. Dans un entretien accordé à la chaine d’information continue de la MAP (M24), le diplomate japonais en poste depuis janvier 2020 a affirmé qu' »au début de la pandémie, les experts craignaient une hécatombe dans le continent africain, mais la preuve en est que le virus a été circonscrit, surtout au Maroc, grâce aux efforts consentis par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, un grand Souverain qui a Lui-même pris l’initiative et montré le chemin ».

Al Ittihad Al Ichtiraki

• Tamesna, une ville verte pariant sur la solidarité territoriale et sociale. La ville nouvelle de Tamesna s’inscrit dans une dynamique territoriale visant la présentation d’une alternative urbanistique durable qui contribuera à la diminution de la pression sur l’axe urbain Rabat-Salé-Témara, l’objectif initial étant de créer une structure intégrée et inclusive. Ce noyau urbain regorge de potentialités naturelles et géographiques, en plus de sa proximité avec les centres urbains avoisinants, la disponibilité des routes et le développement d’une zone industrielle, ainsi qu’un ensemble d’infrastructures réalisées ou en cours de réalisation.

• Province d’Azilal/Covid-19: Plus de 95.000 vaccinés à ce jour. Le nombre des vaccinés contre le nouveau Coronavirus dans la province d’Azilal s’élève à ce jour à plus de 96.000 personnes, selon la Délégation provinciale de la Santé d’Azilal. Plus de 60.000 personnes se sont vues administrer la première dose du vaccin anti-Covid19 dans la province alors que le nombre des personnes ayant reçu la deuxième dose du vaccin dépasse les 35.000, précise la Délégation provinciale de la Santé d’Azilal. Dans la province d’Azilal, la campagne de vaccination contre le nouveau Coronavirus cible plus de 368.000 personnes âgées de 17 ans et plus.

Al Alam

• SM le Roi Mohammed VI a nommé plusieurs hauts responsables dans les domaines de la justice et de la gouvernance. Le Souverain a reçu lundi au Palais Royal de Fès, Mohamed Abdennabaoui, nommé Premier président de la Cour de Cassation, et en cette qualité, Président délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. SM le Roi a également reçu El Hassan Daki, que le Souverain a nommé Procureur Général du Roi près la Cour de Cassation et en cette qualité, Président du Ministère Public. SM le Roi Mohammed VI a aussi nommé Zineb El Adaoui Premier Président de la Cour des comptes, et Ahmed Rahhou président du Conseil de la Concurrence. Compte tenu de la nature des noms choisis par SM le Roi pour assumer les nouvelles responsabilités, qui se distinguaient d’ailleurs par leur intégrité et leur efficacité lors de l’exercice de leurs précédentes responsabilités, ces nouvelles nominations augurent d’une nouvelle phase, notamment dans le système judiciaire et la gouvernance, ouvriront de nouvelles perspectives et permettront d’accroître l’efficacité de ces domaines auxquels la Constitution a conféré un rôle important et pionnier dans la vie publique du pays.

• Le Maroc reçoit quatre millions de doses de vaccins contre la Covid dans les prochains jours. Pour sortir de l’impasse provoquée par l’épuisement des vaccins et mettre en marche la campagne nationale de vaccination, le Maroc se prépare à recevoir de nouveaux lots de quatre millions de doses de vaccins anti-covid-19 dans les prochains jours. L’arrivée de ces expéditions des vaccins russe «Spoutnik V» et chinois «Sinopharm» va permettre d’accélérer le rythme de la vaccination, ralenti ces dernières semaines par le manque de vaccin.

Rissalat Al Oumma

• Maroc/Israël: Accord de partenariat entre la CGEM et IEBO pour promouvoir les relations économiques et commerciales. Un accord de partenariat stratégique pour promouvoir les relations économiques et commerciales et le développement technologique entre le Maroc et Israël a été signé, lundi par visioconférence, entre la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et The Israeli Employers and Business Organizations (IEBO), le représentant du secteur privé israélien. Ce partenariat permettra d’établir un dialogue ouvert et permanent entre la CGEM et IEBO qui uniront leurs efforts pour créer de fortes synergies entre les communautés d’affaires respectives dans les secteurs clés, mais aussi pour instaurer un échange d’informations et d’expérience dans des domaines d’intérêt commun tels que l’import/export, la Recherche et Développement (R&D), l’innovation et la technologie.

• L’AMMC prend part à la Global Money Week aux côtés de la FMEF. L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) réitère son engagement pour la promotion de l’éducation financière du jeune public et participe, aux côtés de la Fondation marocaine pour l’éducation financière (FMEF), à la Global Money Week (GMW), campagne mondiale organisée du 22 mars au 09 avril par le réseau international de l’Organisation de coopération et de développement économiques pour l’éducation financière (OCDE/INFE). Célébrée cette année sous le thème « Prenez soin de vous et de votre argent ! », la GMW vise à sensibiliser le jeune public aux différentes questions financières et à lui donner la possibilité d’acquérir progressivement les connaissances nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées, indique l’AMMC dans un communiqué.