CAN 2021: Voici le programme d’entrainement des Lions de l’Atlas avant le match contre la Mauritanie

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a dévoilé mardi 23 mars le programme d’entrainement des Lions de l’Atlas (équipe A) en prévision de la 5ème et 6ème journée des éliminatoires de la CAN 2021.

Le stage de préparation des 24 joueurs retenus a débuté lundi au Complexe Mohammed VI de Football et doit se poursuivre à Nouakchott en Mauritanie avant une rencontre sur place.

Les Lions entament mardi leur deuxième journée d’entrainement avec une séance prévue à 17h30 avant leur départ mercredi pour Nouakchott où deux autres séances d’entrainements sont prévues mercredi et jeudi à 18 heures locales, avant la rencontre de vendredi.

Vendredi 26 mars, l’équipe du Maroc doit affronter la sélection mauritanienne à 19 heures locales (20h00 GMT+1), dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021 (groupe E).

L’équipe nationale doit affronter ensuite le Burundi 30 mars (20h00 GMT+1) au Complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat pour la 6ème journée des éliminatoires.

Le Maroc occupe la tête du groupe E (10 pts) avec cinq points devant la Mauritanie, le Burundi et la République centrafricaine, qui se classent respectivement à la 3ème et 4ème place avec 4 et 3 points.

Pour ces éliminatoires, le sélectionneur de l’équipe nationale, Vahid Halilhodzic a dévoilé une liste de 24 convoqués pour le prochain rassemblement des Lions de l’Atlas. Voici la liste:

–Gardiens : Yassine Bounou (Seville FC), Mounir El Kajoui (Hataysport), Anas Zniti (Raja de Casablanca).

–Défenseurs: Soufiane Chakla (Getafe), Ghanem Saiss (Wolverhampton), Zouhair Feddal (Sporting Lisbonne), Nayef Aguerd (Stade Rennais).

–Arrières latéraux : Achraf Hakimi (Inter Milan), Issam Chebake (Yeni Malatyasport), Nabil Dirar (Club de Bruges), Adam Massina (Watford).

–Milieux de terrain : Soufiane Amrabat (Fiorentina), Yahya Jabrane (Wydad de Casablanca), Aymane Berkouk (Frankfort), Oussama tannane (Vitesse Arnhem), Selim Amallah (Stadard Liège), Adel taarabet (Benfica).

–Attaquants: Hakim Ziyech (Chelsea), Zakaria Boukhlal (Az Alkamaar), Soufiane Rahimi (Raja de Casablanca), Youssef El Arabi (Olympiakos), Youssef En-Nesyri (FC Séville), Ayoub El Kaabi (Wydad de Casablanca), Munir El Haddadi (FC Séville).