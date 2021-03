BAM: Le taux directeur maintenu inchangé à 1,5%

Bank Al-Maghrib (BAM) a tenu ce mardi on premier conseil de politique monétaire au titre de 2021. A l’issue de cette réunion, il a été décidé de maintenir le taux directeur inchangé à 1,5%.

Pour ce qui est des prévisions macroéconomiques qui soutiennent cette décision, BAM a considéré que l’orientation de la politique monétaire reste largement accommodante, assurant des conditions de financement adéquates.

Au terme d’une analyse de l’évolution de la conjoncture économique et sociale aux niveaux international et national, ainsi que les projections macroéconomiques de la Banque à moyen terme, BAM a estimé que celles-ci traduisent un certain regain d’optimisme suscité en particulier par le bon déroulement de la campagne de vaccination anti-Covid-19 et les conditions climatiques favorables qui caractérisent l’actuelle campagne agricole.

Concernant l’inflation, le conseil a relevé qu’elle est restée faible en 2020. Avec la reprise de l’activité et l’augmentation des cours internationaux du pétrole et de certains produits alimentaires. Elle devrait ainsi passer de 0,7% en 2020 à 0,9% en 2021 puis à 1,2% en 2022.

La Croissance, elle, signerait une contraction de 7%, découlant des replis accusés par la valeur ajoutée agricole (8,1%) de des activités non agricoles (6,7%).

S’agissant de la croissance de l’économie nationale, elle se situerait en 2021 à 5,3%, pour se consolider à 3,2% en 2022.