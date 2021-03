Le Maroc prend part à l’Expo 2020 Dubaï

Le Maroc participera à l’Exposition Universelle Dubaï 2020, prévue du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 sous le thème « Connecter les esprits, Construire le futur ».

Un communiqué des organisateurs précise que le Maroc, qui participe activement et régulièrement aux Expositions Universelles, sera particulièrement mis à l’honneur lors du National Day, prévu le 26 décembre 2021 à Expo 2020 Dubai.

Et de mettre en avant qu’alors qu’un nouveau chapitre de l’Histoire s’écrira à Dubaï, le Maroc répond présent et se joint à plus de 190 pays participants pour contribuer à la réflexion mondiale, notamment sur la relance économique.

A noter qu’Expo 2020 Dubaï, un des premiers rassemblements d’envergure internationale depuis l’apparition de la pandémie, représente un levier d’espoir et de mobilisation.