Coronavirus: Emmanuel Macron annonce une accélération de la vaccination et un retour au télétravail

Face à la hausse des cas porteurs du covid-19 en France et l’important taux de remplissage des hôpitaux, le président français Emmanuel Macron a annoncé l’accélération de la campagne de vaccination et a appelé les entreprises à recourir au télétravail au « maximum ».

Alors que les indicateurs de la pandémie passent au rouge, les autorités françaises ont pris le problème à bras le corps en annonçant des mesures progressives pour contenir la propagation du virus.

Après le confinement partiel décidé dans 16 départements avec sortie uniquement sur autorisation, les autorités vont accélérer la campagne de vaccination qui a permis de réduire significativement le taux de décès dans les Ehpads et les autres populations ciblées.

Jusque là réservée aux plus de 75 ans, aux 50-74 ans atteints de comorbidités et à tous les professionnels de santé, à présent la campagne va être élargie aux enseignants qui seront vaccinés dès la mi-avril, a annoncé Emmanuel Macron.

« On va faire deux choses » pour « accélérer à partir de ce samedi », a déclaré le président affirmant que la première des choses est la mise en place d’un numéro de téléphone dédié pour « aller chercher les plus de 75 ans qui ne se sont pas fait encore vacciner et tous ceux qui n’ont pas réussi à avoir de rendez-vous ».

Par ailleurs, le président a tenu à faire passer « un message très clair » en demandant « instamment » aux entreprises de se mettre « au maximum » au télétravail. « Je le demande instamment à tous les employeurs, à toutes les entreprises, à toutes les personnes qui peuvent faire du télétravail, il faut au maximum s’y mettre parce que notre objectif, c’est de réduire les contacts ».

Ces mesures s’expliquent par le dépassement lundi de la barre des 4.500 hospitalisations en réanimation en France, un nombre qui se rapproche du pic enregistré lors de la deuxième vague qui avait atteint les 4.900 cas en réanimation. Par ailleurs, à présent 42 départements ont dépassé le seuil d’alerte maximale contre presque la moitié il y a deux semaines.