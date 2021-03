PE: L’Algérie vit une situation politique tragique

Plusieurs intervenants dans le cadre d’une réunion, mardi, du Parlement européen, ont estimé que l’Algérie vit une situation politique tragique avec une absence de perspectives et une dégradation accrue des droits de l’homme et des libertés.

Ainsi, ont été pointées lors d’un débat au sein de la sous commission des droits de l’homme, la vacance permanente du pouvoir en Algérie et une situation économique désastreuse avec un taux de chômage explosif.

En ce sens, eurodéputés et observateurs, se sont élevés contre les vagues d’arrestations massives des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et des acteurs de la société civile et contre l’omerta sur la corruption et les restrictions imposées par les autorités algériennes sur la liberté religieuse.

Pour rappel, le Parlement européen a adopté en moins d’un an deux résolutions d’urgence sur les violations des droits de l’homme et la situation des libertés en Algérie.

Les deux résolutions dénoncent la répression à l’œuvre dans le pays, les intimidations, la hausse des arrestations politiques et des détentions arbitraires, le manque d’indépendance de la justice, la torture que subissent les militants, les atteintes à la liberté d’expression et d’association, les restrictions supplémentaires sous prétexte de la crise sanitaire, sans oublier les féminicides et les atteintes aux droits des Amazighs et des minorités religieuses.