TGR: Séminaire d’étape du Jumelage Maroc-UE le 25 courant

Un séminaire d’étape du jumelage d’appui à la Trésorerie Générale du Royaume, intitulé « Appui à la modernisation de la gestion financière publique», sera organisé le 25 mars 2021 à 10h en mode webinaire.

La rencontre sera animée par le Trésorier Général du Royaume, Noureddine Bensouda et le Chef de la Coopération à la Délégation de l’Union européenne au Maroc, Jean-Christophe Filori et le ministre-conseiller, Chef de mission adjoint à l’Ambassade de France, Raphaël Martin Lafarge, outre les représentants de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) de France, Antoine Magnant, Directeur Général Adjoint et Adèle Lieber, Déléguée aux Relations Internationales en présence des chefs de projet et des représentants des administrations marocaines et françaises impliquées dans ce jumelage.

L’objectif de ce jumelage entre la TGR et la DGFIP de France, est de soutenir les efforts de la Trésorerie Générale du Royaume pour la mise en œuvre des réformes relatives à la gestion des finances publiques et à la dématérialisation des procédures liée à l’ensemble de ses métiers.

Mis en œuvre depuis décembre 2019, il s’inscrit dans le cadre du programme « HAKAMA ». D’une durée de 24 mois, il est financé par l’Union européenne à hauteur d’un million d’euros, et géré avec l’appui de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures – Cellule d’Accompagnement du Programme Réussir le Statut Avancé – relevant du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration.

Ce séminaire d’étape sera ainsi l’occasion pour les chefs de projet, Abdelkrim Guiri et Philippe Leray, et les experts marocains et français de mettre en perspective les objectifs poursuivis par le jumelage et de présenter l’état d’avancement des actions engagées et les résultats obtenus à ce stade de la mise en œuvre.