Coronavirus/Allemagne: Restrictions renforcées pour Pâques

Les vacances de Pâques s’annoncent lugubres pour les Allemands. En effet, la chancelière Angela Merkel a annoncé, ce mardi, le durcissement des mesures restrictives contre le Covid-19 pendant ces fêtes.

Il découle de cette décision, prise à l’issue d’une réunion de 11 heures par vidéoconférence avec les présidents des différentes régions allemandes, une fermeture des magasins, une annulation des offices religieux pour le week-end de Pâques, et l’interdiction des rassemblements et de la restauration en plein air, du 1er au 5 avril.

Selon Merkel, « La situation est grave. Le nombre de cas augmente de manière exponentielle et les lits de soins intensifs se remplissent à nouveau », et le pays subit une « nouvelle pandémie (…) clairement plus létale, clairement plus infectieuse, et plus longtemps contagieuse ».

La chancelière a également fait savoir que le dispositif de « freinage d’urgence » négocié début mars et qui prévoit le retour des restrictions supprimées au début du mois lorsque le taux d’incidence dépasse 100 pour 100.000 personnes sur sept jours va être actionné.

Pa ailleurs, nombre de restrictions en vigueur depuis fin 2020, comme les limitations de réunions privées, les fermetures des équipements culturels et de loisir, sont prolongées jusqu’au 18 avril.

A noter que l’Allemagne compte 2.678.262 de cas Covid-19 (+ 8.261 en 24H) et déplore 75.009 décès, dont

253 enregistrés ces dernières 24 heures.