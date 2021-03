OMM: Les océans durement affectés par le changement climatique 

L’Organisation météorologique mondiale (OMM), a mis en garde contre le changement climatique qui a durement touché les océans du monde entier, et appelé à réactiver les services de surveillance et d’alerte interrompus par la pandémie de Covid-19.

Dans un communiqué à l’occasion de la Journée météorologique mondiale, l’OMM a ainsi fait valoir que le réchauffement des mers a contribué à alimenter une saison record d’ouragans dans l’Atlantique l’an dernier, ainsi que des cyclones tropicaux intenses dans les océans Indien et Pacifique Sud.

Tout en soulignant la menace à long terme que représente l’élévation du niveau de la mer, l’Agence onusienne a appelé à « relancer les services de surveillance et d’alerte rapide qui ont été interrompus par la pandémie de Covid-19, afin de protéger la navigation et les communautés côtières en danger ».

A ce propos, le Secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas, a indiqué que « près de 40 % de la population mondiale vit à moins de 100 kilomètres des côtes, il est urgent de protéger les communautés contre les risques côtiers, tels que les vagues, les ondes de tempête et l’élévation du niveau de la mer grâce à des systèmes d’alerte et de prévision ‘multirisques’ « .

En outre, l’+économie bleue+, estimée entre 3.000 et 6.000 milliards de dollars par an, représente plus des trois quarts du commerce mondial et assure la subsistance de plus de six milliards de personnes, a encore relevé l’OMM, qui déplore que des millions de dollars de marchandises et des centaines de vies sont encore perdues en mer chaque année, en raison de conditions météorologiques extrêmes telles que les vents violents, les grosses vagues, le brouillard, les orages, la glace de mer et les embruns verglaçants.

Pour conclure que l’océan est comme « le thermostat de la Terre », qui absorbe et transforme une part importante du rayonnement solaire et apporte de la chaleur et de la vapeur d’eau à l’atmosphère.