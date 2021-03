Coronavirus: Un institut américain met en doute les données annoncées par AstraZeneca

Au lendemain de l’annonce par le laboratoire AstraZeneca d’un haut degré d’efficacité contre le coronavirus sur les personnes âgées, sans toutefois provoquer de risques de formation de caillots de sang, un institut américain a remis en cause la véracité de ces résultats.

Alors que le laboratoire vient de publier les résultats d’essais cliniques de phase III aux Etats-Unis sur 32.449 participants où les personnes âgées représentent 20% du groupe d’étude, l’Institut national des maladies infectieuses et des allergies (NIAID), qui supervise des essais cliniques de vaccins, a estimé qu’AstraZeneca a pu utiliser des données « obsolètes » lors de ses essais cliniques aux Etats-Unis.

Dans un communiqué, les membres du NIAID, a exhorté « la compagnie à travailler avec le Data and safety monitoring board (DSMB, comité de suivi de l’essai), pour évaluer l’efficacité des données et s’assurer que les données les plus précises, les plus récentes et les plus efficaces possibles soient rendues publiques au plus vite ».

L’Institut s’est dit « préoccupé » par les données annoncées par le laboratoire en estimant « qu’AstraZeneca a pu utiliser des informations obsolètes lors de cet essai » aux Etats-Unis, « ce qui peut avoir abouti à une estimation incomplète de l’efficacité » du vaccin.

Le laboratoire AstraZeneca qui vient d’annoncer lundi un taux d’efficacité de 79%, continue d’alimenter la polémique dans le milieu de la santé en Europe et à présent en dehors du Vieux Continent. Alors que son vaccin a été suspendu dans plusieurs pays une première fois pour manque de données sur son efficacité sur les personnes âgées, il a été suspendu une seconde fois après plusieurs cas de décès causés par des caillots de sang, survenus suite à la vaccination à l’AstraZeneca

Mais même si la semaine dernière l’Agence européenne du médicament (EMA) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont rendu leur avis positif sur la sécurité du vaccin, les populations en Europe restent sceptiques d’autant plus que l’efficacité du vaccin n’est pas aussi élevée que pour ses concurrents utilisés en Europe.

Outre les doutes et les suspensions, l’Europe est en conflit avec les producteur du vaccin d’AstraZeneca à cause de retards de livraisons. En effet, la Commission européenne a exhorté le producteur d’honorer son contrat avec l’Union européenne avant de livrer d’autres pays, le cas échéant, l’UE bloquera l’exportation des vaccins produits sur son territoire.

Mardi, la chancelière allemande Angela Merkel a soutenu la menace de la Commission européenne. « Nous avons un problème qui est bien connu avec AstraZeneca », a–elle déclaré en conférence de presse, en disant apporter son « soutien » à pression mise sur le laboratoire britannique par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a récemment menacé d’interdire les exportations de ce vaccin depuis l’UE.